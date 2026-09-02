Зачем хитрые норвежцы кладут носок с содой в сарае — неожиданное объяснение

Несколько ложек пищевой соды помогают бороться с затхлостью, но не заменяют вентиляцию и защиту от влаги.

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Сода в сарае - почему носок может изменить запах в кладовой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как избавиться от затхлого запаха в сарае

Как убрать запах в садовой кладовой

Почему в сарае пахнет затхлостью

Затхлый запах в садовой кладовой или сарае чаще всего появляется из-за сочетания замкнутого пространства, влажной обуви, рабочих перчаток, остатков почвы и вещей, которые долгое время лежат без движения. Особенно остро эта проблема стоит, если дверь помещения остается закрытой в течение нескольких дней. Эксперты издания Kertvar обратили внимание на новый домашний способ нейтрализации неприятных запахов, для которого не нужно покупать дорогие промышленные освежители.

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"На первый взгляд это может показаться странным, но старый носок и несколько ложек пищевой соды могут стать практичным сочетанием в садовом сарае. Этот способ, прежде всего, помогает уменьшить неприятные затхлые запахи, к тому же его можно реализовать за копейки", - отмечают эксперты.

Как именно работает этот метод и как правильно его применить - выяснял Главред.

Как пищевая сода помогает устранить неприятный запах в сарае

Для эффективности этого метода важна не только сама субстанция, но и форма, в которой её используют. Обычный тканевый носок служит отличным воздухопроницаемым контейнером: порошок остаётся внутри, но находится в постоянном непосредственном контакте с воздухом помещения.

"Пищевая сода может помочь нейтрализовать определенные соединения, ответственные за неприятные запахи. А носок удобен тем, что пропускает воздух: воздух может контактировать с порошком внутри, при этом пищевая сода не рассыпается по полкам и полу", - говорится в материале.

Удобнее всего размещать такой домашний поглотитель рядом с источниками повышенного риска - возле резиновых сапог, рабочей обуви, засаленных перчаток или инструментов. Подвешенный мешочек не занимает места на полках и защищает порошок от случайного попадания воды.

Как сделать поглотитель запаха из носка и соды

Для приготовления самодельного дезодоранта понадобится чистый сухой носок (лучше всего из хлопка или другой ткани, которая хорошо пропускает воздух) и несколько ложек обычной пищевой соды.

"Насыпьте туда примерно 4–6 столовых ложек пищевой соды, а затем плотно завяжите отверстие шнурком или закрепите резинкой. После этого повесьте носок на крючок, ручку или под какую-нибудь полку", - советуют эксперты издания Kertvar.

Смотрите видео о том, как сода помогает избавиться от лишних запахов в доме:

Если садовый сарай большой, лучше сделать 2–3 таких мешочка. Один стоит разместить возле обуви, другой - рядом с рабочей одеждой, а третий - в углу, где воздух застаивается больше всего.

Как часто нужно менять соду в носке

Такое домашнее средство не рассчитано на бессрочную службу, поскольку сода постепенно насыщается и теряет химическую активность.

"Время от времени носок можно осторожно встряхнуть, чтобы перераспределить порошок внутри. Согласно оригинальному методу, пищевую соду целесообразно заменять на свежую примерно раз в месяц, но если неприятный запах снова становится сильно ощутимым, это можно сделать и раньше", - отмечают они.

Если порошок внутри из-за сырости сбился в комки или намок, ждать плановой замены не стоит - его лучше сразу высыпать и засыпать свежую порцию.

Устраняет ли сода высокую влажность в помещении

Специалисты предостерегают от главной ошибки: носок с содой предназначен прежде всего для нейтрализации молекул запаха, а не для полноценного осушения сырого помещения.

"Носок с пищевой содой не является настоящим средством для устранения влаги. Хотя она может помочь с запахами, она не решит проблему влажности в сыром, плохо проветриваемом сарае, а также сама по себе не защитит от появления плесени или ржавчины на инструментах", - предупреждают специалисты.

Что делать, если в сарае постоянно сыро и появляется плесень

Если стены сарая постоянно влажные, в углах появляется грибок, а запах становится слишком резким, одного поглотителя запаха будет недостаточно. Причину нужно искать в строительных или эксплуатационных дефектах.

"Если стены регулярно влажные, появляется плесень или ощущается очень сильный запах затхлости, стоит выяснить причину. Это может быть протечка крыши, конденсация влаги или просто недостаточная вентиляция", - отмечают специалисты.

Для поддержания нормального микроклимата важно регулярно проветривать сарай, не оставлять внутри мокрую обувь и грязную одежду, а также обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.

"Итак, носок, наполненный пищевой содой, - это не чудодейственное средство, а очень простой и дешевый домашний дезодорант. Наилучший результат она дает, если параллельно регулярно проветривать сарай, хранить там только сухие инструменты и одежду и заботиться о циркуляции воздуха", - подытожили они.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты отмечали, что горячая вода при мытье пола не гарантирует лучшей чистоты и может ухудшать результат уборки. Они подчеркнули, что для большинства моющих средств целесообразно использовать холодную воду в соответствии с рекомендациями производителя.

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