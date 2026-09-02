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Зачем хитрые норвежцы кладут носок с содой в сарае - неожиданное объяснение

Юрий Берендий
2 сентября 2026, 19:31
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Несколько ложек пищевой соды помогают бороться с затхлостью, но не заменяют вентиляцию и защиту от влаги.

Зачем хитрые норвежцы кладут носок с содой в сарае — неожиданное объяснение
Сода в сарае - почему носок может изменить запах в кладовой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от затхлого запаха в сарае
  • Как убрать запах в садовой кладовой
  • Почему в сарае пахнет затхлостью

Затхлый запах в садовой кладовой или сарае чаще всего появляется из-за сочетания замкнутого пространства, влажной обуви, рабочих перчаток, остатков почвы и вещей, которые долгое время лежат без движения. Особенно остро эта проблема стоит, если дверь помещения остается закрытой в течение нескольких дней. Эксперты издания Kertvar обратили внимание на новый домашний способ нейтрализации неприятных запахов, для которого не нужно покупать дорогие промышленные освежители.

видео дня

"На первый взгляд это может показаться странным, но старый носок и несколько ложек пищевой соды могут стать практичным сочетанием в садовом сарае. Этот способ, прежде всего, помогает уменьшить неприятные затхлые запахи, к тому же его можно реализовать за копейки", - отмечают эксперты.

Как именно работает этот метод и как правильно его применить - выяснял Главред.

Как пищевая сода помогает устранить неприятный запах в сарае

Для эффективности этого метода важна не только сама субстанция, но и форма, в которой её используют. Обычный тканевый носок служит отличным воздухопроницаемым контейнером: порошок остаётся внутри, но находится в постоянном непосредственном контакте с воздухом помещения.

"Пищевая сода может помочь нейтрализовать определенные соединения, ответственные за неприятные запахи. А носок удобен тем, что пропускает воздух: воздух может контактировать с порошком внутри, при этом пищевая сода не рассыпается по полкам и полу", - говорится в материале.

Удобнее всего размещать такой домашний поглотитель рядом с источниками повышенного риска - возле резиновых сапог, рабочей обуви, засаленных перчаток или инструментов. Подвешенный мешочек не занимает места на полках и защищает порошок от случайного попадания воды.

Как сделать поглотитель запаха из носка и соды

Для приготовления самодельного дезодоранта понадобится чистый сухой носок (лучше всего из хлопка или другой ткани, которая хорошо пропускает воздух) и несколько ложек обычной пищевой соды.

"Насыпьте туда примерно 4–6 столовых ложек пищевой соды, а затем плотно завяжите отверстие шнурком или закрепите резинкой. После этого повесьте носок на крючок, ручку или под какую-нибудь полку", - советуют эксперты издания Kertvar.

Смотрите видео о том, как сода помогает избавиться от лишних запахов в доме:

Если садовый сарай большой, лучше сделать 2–3 таких мешочка. Один стоит разместить возле обуви, другой - рядом с рабочей одеждой, а третий - в углу, где воздух застаивается больше всего.

Как часто нужно менять соду в носке

Такое домашнее средство не рассчитано на бессрочную службу, поскольку сода постепенно насыщается и теряет химическую активность.

"Время от времени носок можно осторожно встряхнуть, чтобы перераспределить порошок внутри. Согласно оригинальному методу, пищевую соду целесообразно заменять на свежую примерно раз в месяц, но если неприятный запах снова становится сильно ощутимым, это можно сделать и раньше", - отмечают они.

Если порошок внутри из-за сырости сбился в комки или намок, ждать плановой замены не стоит - его лучше сразу высыпать и засыпать свежую порцию.

Устраняет ли сода высокую влажность в помещении

Специалисты предостерегают от главной ошибки: носок с содой предназначен прежде всего для нейтрализации молекул запаха, а не для полноценного осушения сырого помещения.

"Носок с пищевой содой не является настоящим средством для устранения влаги. Хотя она может помочь с запахами, она не решит проблему влажности в сыром, плохо проветриваемом сарае, а также сама по себе не защитит от появления плесени или ржавчины на инструментах", - предупреждают специалисты.

Что делать, если в сарае постоянно сыро и появляется плесень

Если стены сарая постоянно влажные, в углах появляется грибок, а запах становится слишком резким, одного поглотителя запаха будет недостаточно. Причину нужно искать в строительных или эксплуатационных дефектах.

"Если стены регулярно влажные, появляется плесень или ощущается очень сильный запах затхлости, стоит выяснить причину. Это может быть протечка крыши, конденсация влаги или просто недостаточная вентиляция", - отмечают специалисты.

Для поддержания нормального микроклимата важно регулярно проветривать сарай, не оставлять внутри мокрую обувь и грязную одежду, а также обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.

"Итак, носок, наполненный пищевой содой, - это не чудодейственное средство, а очень простой и дешевый домашний дезодорант. Наилучший результат она дает, если параллельно регулярно проветривать сарай, хранить там только сухие инструменты и одежду и заботиться о циркуляции воздуха", - подытожили они.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты отмечали, что горячая вода при мытье пола не гарантирует лучшей чистоты и может ухудшать результат уборки. Они подчеркнули, что для большинства моющих средств целесообразно использовать холодную воду в соответствии с рекомендациями производителя.

Блогерша Андреа Джин посоветовала не выбрасывать зажимы для хлеба и продемонстрировала их практическое применение в путешествиях и быту. Зажим для хлеба полезен для временных починок и организации мелких вещей.

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Об источнике: Kertvár.hu

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