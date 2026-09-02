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Почему всё больше людей рассыпают соду вокруг дома - есть важный нюанс

Юрий Берендий
2 сентября 2026, 17:41
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Популярный лайфхак помогает бороться с муравьями, но у его действия есть важная особенность.

Почему всё больше людей рассыпают соду вокруг дома — есть важный нюанс
Сода против муравьев - как правильно применять средство возле дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от муравьев в доме с помощью соды
  • Что насыпать на муравьиные тропинки
  • Правда ли, что муравьи взрываются от соды

Муравьи могут быстро распространиться вокруг дома и внутри жилых помещений, а борьба с ними чаще всего начинается с простых домашних средств. Один из самых известных способов предполагает использование пищевой соды или обычного кулинарного разрыхлителя, который рассыпают непосредственно в местах наибольшей активности насекомых.

видео дня

Блогер и эксперт по лайфхакам, автор популярного YouTube-канала Smart Fox, утверждает, что это доступное средство можно применять не только возле самого гнезда, но и на основных маршрутах, по которым регулярно передвигаются вредители.

"Если у вас дома появились муравьи, от которых вы действительно хотите избавиться навсегда, пищевая сода - это лучший выбор. Однако есть одна важная вещь, о которой следует помнить", - отмечает эксперт по лайфхакам.

Как правильно использовать разрыхлитель против муравьев и как именно он действует - выяснял Главред.

Как использовать разрыхлитель против муравьев в доме

По словам автора лайфхака, для обработки территории достаточно взять стандартный пакетик разрыхлителя или пищевую соду и нанести порошок в местах наибольшего скопления насекомых. Особое внимание он советует уделить непосредственно входу в муравейник и заметным муравьиным тропинкам.

"Все, что вам нужно, - это пакетик разрыхлителя, после чего подойдите к месту, где находятся муравьи. Где бы ни было гнездо, именно там следует рассыпать разрыхлитель. Поэтому посыпьте им не только гнездо, но и тропинки, по которым муравьи постоянно ходят туда-сюда", - советует блогер.

Заметный результат, как утверждает специалист, появляется не сразу. Сначала активность насекомых внешне будет казаться неизменной, однако со временем их количество начнет стремительно сокращаться.

"Сначала кажется, что ничего не происходит. Но уже через несколько часов вы заметите, что муравьев становится все меньше, а самое позднее через несколько дней вы не найдете ни одного муравья в гнезде или вокруг него - и полностью избавитесь от заражения", - утверждает эксперт.

Почему муравьи сами заносят соду и разрыхлитель в гнездо

Главная особенность этого метода заключается в специфике поведения самих насекомых. Муравьи воспринимают мелкие частицы порошка как потенциальную пищу и массово переносят их в свое подземное или настенное гнездо, кормя личинок и матку.

"Муравьи занесут разрыхлитель в своё гнездо. Однако разрыхлитель ядовит для муравьёв, поскольку изменяет значение рН в их желудке. Это означает, что они неизбежно погибнут от него", - отмечает автор канала.

В этом и заключается главная суть лайфхака: способ направлен не на временное отпугивание вредителей, а на полное уничтожение колонии изнутри.

Правда ли, что сода заставляет муравьёв взрываться

Вокруг народных средств борьбы с насекомыми существует немало мифов. В частности, очень популярна версия о том, что после поглощения соды или разрыхлителя внутри тела муравья происходит химическая реакция с выделением газа, из-за чего он якобы взрывается.

Эксперт по лайфхакам опровергает такое объяснение и называет его выдумкой.

"Часто говорят, что разрыхлитель заставляет муравьев взрываться, но на самом деле это неправда. Это всего лишь миф. Однако это очень эффективный метод, чтобы быстро и легко избавиться от муравьев в вашем доме", - отмечает блогер.

Для хозяев, которые предпочитают гуманные методы и не хотят уничтожать насекомых, автор предлагает альтернативные решения. Например, использование резких натуральных ароматов (эфирных масел мяты, корицы или цитрусовых), которые не убивают муравьев, а лишь заставляют их изменить маршрут и покинуть жилище.

Сода против муравьев
Сода против муравьев / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч подписчиков, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в исполнении.

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