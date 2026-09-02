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Бедность и ссоры в доме - 3 места, где не стоит вешать зеркало

Марина Иваненко
2 сентября 2026, 10:34
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Зеркало в доме может стать не только украшением, но и источником проблем - народные приметы объясняют, где его категорически не рекомендуется размещать.
Приметы о зеркале
Приметы о зеркале / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где нельзя вешать зеркало согласно народным приметам
  • Какие места в доме считаются неблагоприятными

Неправильное расположение зеркал в доме или квартире может негативно повлиять на энергетику жилья, вызвать семейные ссоры, финансовые проблемы и ухудшение самочувствия. Главред расскажет подробнее.

Согласно древним верованиям наших предков, зеркало считалось не просто элементом декора, а особым "порталом", способным накапливать и отражать энергию. Как сообщает издание "Радио Трек", в народе существует несколько строгих запретов относительно того, где именно не стоит размещать этот предмет.

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Об источнике: "РадиоТрек"

РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Напротив входной двери

Народные приметы предостерегают от размещения зеркала непосредственно напротив входа в жилище. Считается, что в таком случае оно "отражает" обратно всё положительное, что пытается попасть в дом, - уют, удачу, благополучие и положительную энергию. Это, по поверьям, может привести к постоянным трудностям в жизни хозяев. Гостям в таком доме также якобы будет некомфортно, поэтому они могут быстро уйти.

В спальне напротив кровати

Самое распространенное предостережение касается спальни. Зеркало, в котором отражаются спящие люди, согласно народным поверьям, может провоцировать бессонницу, тревожные сны и постоянную усталость. Считается, что зеркальные поверхности способны усиливать эмоциональный фон, поэтому такое расположение якобы может способствовать конфликтам и недоразумениям между партнерами.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

На кухне напротив стола

Размещение зеркала в зоне приема пищи также требует особого внимания. Несмотря на то, что, согласно некоторым поверьям, правильное расположение зеркала может символически удвоить достаток, неудачный выбор места якобы угрожает семейной гармонии. Категорически не рекомендуется вешать зеркало так, чтобы в нём отражался пустой стол или беспорядок на кухне. Считается, что это может привлекать бедность и лишения.

Главное правило народных поверий заключается в том, что зеркало должно отражать порядок, свет и красивые вещи. По поверьям, только при таком условии оно будет способствовать благополучию жильцов и создавать в доме позитивную атмосферу.

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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