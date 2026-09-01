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Зачем кладут лавровый лист под подушку перед сном: разгадка вечернего ритуала

Руслана Заклинская
1 сентября 2026, 20:29
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Обычный кухонный ингредиент, лежащий рядом с головой, может превратиться в настоящий вечерний ритуал.
Зачем кладут лавровый лист под подушку перед сном: разгадка вечернего ритуала
Зачем лавровый лист кладут под подушку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что означает лавровый лист под подушкой
  • Почему люди кладут лавровый лист у головы перед сном
  • Может ли аромат лаврового листа влиять на сон

Лавровый лист известен не только как популярная приправа, но и как растение, которому в различных народных традициях приписывали особые свойства. Некоторые люди кладут его под подушку перед сном, связывая этот ритуал с желанием привлечь спокойствие, защиту и позитивные мысли.

Главред выяснил, зачем люди кладут лавровый лист под подушку и что на самом деле известно об этой привычке.

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Для чего лавровый лист кладут под подушку

Как пишет El Cronista, обычай класть лавровый лист под подушку связан прежде всего с народными верованиями и традициями. В разных культурах лавр на протяжении веков имел символическое значение и ассоциировался с защитой, победой и положительной энергией.

Для людей, соблюдающих этот ритуал, лавровый лист у головы перед сном может символизировать желание оставить дневные заботы позади и настроиться на спокойный отдых.

При этом универсального значения у этого обычая нет. Для одних людей это своеобразный символ защиты, для других - просто приятный ароматный элемент вечернего ритуала.

Почему люди кладут лавровый лист под подушку перед сном

Одной из причин является желание создать спокойную атмосферу перед сном. Повторение одних и тех же действий каждый вечер может стать частью личного ритуала, который помогает настроиться на сон.

Характерный запах лавровых листьев также может нравиться некоторым людям. Именно поэтому они используют его как часть вечернего распорядка.

Как готовиться ко сну инфографика
Как готовиться ко сну / Инфографика: Главред

В то же время не стоит приписывать растению лечебные свойства. Лавровый лист под подушкой не является доказанным способом борьбы с бессонницей или другими нарушениями сна.

Действительно ли лавровый лист помогает лучше спать

Научных доказательств того, что размещение лаврового листа под подушкой напрямую улучшает сон, нет. На его качество влияет целый ряд факторов, в частности режим дня, повседневные привычки и условия в спальне.

Для полноценного отдыха рекомендуется придерживаться примерно одинакового графика сна, создать темную и тихую обстановку и уменьшить воздействие электронных устройств перед засыпанием.

Поэтому лавровый лист можно рассматривать как элемент личного ритуала. Если человеку нравится его аромат и такая традиция помогает настроиться на отдых, её можно включить в вечерний распорядок.

Однако полагаться на лавровый лист как на средство для лечения проблем со сном не стоит. Если трудности с засыпанием или качеством сна возникают регулярно, лучше обратиться к врачу.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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