Несмотря на тревоги и прилеты: звезды показали своих красивых школьников

Украинские дети все равно пошли в школу вместе со своими звездными родителями.

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Украинские звезды отвели своих детей в школу / Коллаж Главред, фото Instagram/smorkovkina, salivamchuk.anna

Кратко:

Как выглядели знаменитости на линейке

Кто отвел своих детей в школу

Украинские знаменитости, как и простые украинцы, пытаются продолжать жить в ужасных реалиях, которые устраивает Украине террористическая Россия.

Оккупанты мало того, что пытаются захватить украинские земли, убивают украинских солдат, детей и женщин, пытаются лишить жизни и праздников украинских детей.

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Джамала отвела детей в школу / Фото Instagram/jamala

Между тем, знаменитости все же рискнули и повели своих детей на праздник знаний, который отмечается 1-го сентября.

Монатик с семьей / Фото Instagram/monatik

Александр Педан с детьми / Фото Instagram/pedanos

Анна Саливанчук с сыном / Фото Instagram/ salivamchuk.anna

Анна Кошмал с сыном / Фото Instagram/smorkovkina

Инна Мирошниченко отвела старших детей в школу / Фото Instagram/inna.mi

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Ранее Главред сообщал, что украинская культура понесла тяжелую утрату - на 88-м году жизни умер заслуженный артист Украины Леонид Марченко. О смерти легенды театра и кино официально сообщили в Киевском театре юного зрителя на Липках, где актер работал много лет.

Ранее также популярный американский певец и композитор Лайонел Ричи оказался в отделении интенсивной терапии после концерта в Сент-Луисе.

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О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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