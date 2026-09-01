Несмотря на тревоги и прилеты: звезды показали своих красивых школьников

Кратко:
- Как выглядели знаменитости на линейке
- Кто отвел своих детей в школу
Украинские знаменитости, как и простые украинцы, пытаются продолжать жить в ужасных реалиях, которые устраивает Украине террористическая Россия.
Оккупанты мало того, что пытаются захватить украинские земли, убивают украинских солдат, детей и женщин, пытаются лишить жизни и праздников украинских детей.
Между тем, знаменитости все же рискнули и повели своих детей на праздник знаний, который отмечается 1-го сентября.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что украинская культура понесла тяжелую утрату - на 88-м году жизни умер заслуженный артист Украины Леонид Марченко. О смерти легенды театра и кино официально сообщили в Киевском театре юного зрителя на Липках, где актер работал много лет.
Ранее также популярный американский певец и композитор Лайонел Ричи оказался в отделении интенсивной терапии после концерта в Сент-Луисе.
Вас также может заинтересовать:
- В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKA
- Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"
- Джамала вывезла детей на отдых в Турцию и показала фото
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред