Не просто ждет рождения: чем занимается ребенок в утробе матери

Единицы знают, как проходят дни и недели малышей в мамином животе.

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Дети начинают играться ещё до рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Когда малыш начинает двигаться и слышать голоса

Зачем ребенок глотает околоплодные воды

Жизнь ребенка до рождения гораздо активнее, чем может показаться. Малыш в утробе не только развивается и время от времени "пинает" маму.

Главред узнал, что блогерша Mama v temi на своём YouTube-канале рассказала, чем занимаются дети во время развития в утробе матери.

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Как дети тренируются и играют в животе

Находясь в утробе, ребенок не просто ждет рождения. Он выполняет действия, которые помогают организму готовиться к самостоятельной жизни после появления на свет.

Одним из таких процессов является глотание околоплодных вод. По словам блогерши, это связано с развитием важных систем организма.

"Малыш глотает околоплодные воды и выводит их из организма. Это развивает легкие и пищеварительную систему", - пояснила она.

Первые движения малыш начинает совершать еще на ранних сроках беременности, с 10 недели. Они имеют важное значение для формирования опорно-двигательного аппарата.

Еще одно занятие, которым может заниматься ребенок до рождения, - сосание пальчика. Этот процесс связан с подготовкой к кормлению после появления на свет.

Утроба матери - это пространство, где ребенок может активно двигаться и взаимодействовать с окружающим миром. Среди таких объектов - пуповина. Поэтому неудивительно, что некоторые малыши обматываются ею.

Когда ребенок начинает слышать в утробе

По мере развития беременности органы слуха ребенка формируются, и малыш начинает воспринимать звуки.

"Кроме того, с 24-й недели ребенок начинает слышать. К этому времени его ушки уже полностью сформированы", - подчеркнула блогерша.

Смотрите видео о том, что делают дети в утробе:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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