Не просто ждет рождения: чем занимается ребенок в утробе матери

Вы узнаете:
- Когда малыш начинает двигаться и слышать голоса
- Зачем ребенок глотает околоплодные воды
Жизнь ребенка до рождения гораздо активнее, чем может показаться. Малыш в утробе не только развивается и время от времени "пинает" маму.
Главред узнал, что блогерша Mama v temi на своём YouTube-канале рассказала, чем занимаются дети во время развития в утробе матери.
Как дети тренируются и играют в животе
Находясь в утробе, ребенок не просто ждет рождения. Он выполняет действия, которые помогают организму готовиться к самостоятельной жизни после появления на свет.
Одним из таких процессов является глотание околоплодных вод. По словам блогерши, это связано с развитием важных систем организма.
"Малыш глотает околоплодные воды и выводит их из организма. Это развивает легкие и пищеварительную систему", - пояснила она.
Первые движения малыш начинает совершать еще на ранних сроках беременности, с 10 недели. Они имеют важное значение для формирования опорно-двигательного аппарата.
Еще одно занятие, которым может заниматься ребенок до рождения, - сосание пальчика. Этот процесс связан с подготовкой к кормлению после появления на свет.
Утроба матери - это пространство, где ребенок может активно двигаться и взаимодействовать с окружающим миром. Среди таких объектов - пуповина. Поэтому неудивительно, что некоторые малыши обматываются ею.
Когда ребенок начинает слышать в утробе
По мере развития беременности органы слуха ребенка формируются, и малыш начинает воспринимать звуки.
"Кроме того, с 24-й недели ребенок начинает слышать. К этому времени его ушки уже полностью сформированы", - подчеркнула блогерша.
Смотрите видео о том, что делают дети в утробе:
Больше новостей:
- Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек
- Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен
- Как красиво назвать близнецов: парные имена, которые будут в моде в 2026 году
Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред