Ленивый ужин из макарон: рецепт очень вкусного блюда за 30 минут

Чтобы приготовить сытный и вкусный ужин, не обязательно использовать много посуды, ингредиентов и тратить много времени.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Кристина в TikTok поделилась рецептом шикарного ужина из макарон и колбасок, который готовится на одной сковороде.
Макароны с колбасками - рецепт
Ингредиенты:
- Макароны 150 г
- Охотничьи колбаски 200 г
- Лук 1 шт.
- Кетчуп 2–3 ст. л.
- Твёрдый сыр 70 г
- Вода 350–450 мл
- Растительное масло
- Соль
- Перец
Очищаем, мелко нарезаем и обжариваем на смазанной маслом сковороде лук до мягкости. Добавляем в сковороду нарезанные охотничьи колбаски и обжариваем еще 2–3 минуты.
Добавляем кетчуп, сухие макароны и хорошо всё перемешиваем. Заливаем в сковороду тёплую воду и добавляем специи. Накрываем макароны крышкой и тушим до готовности. Затем посыпаем макароны натертым сыром и готовим блюдо ещё 1–2 минуты.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi ? Макароны с колбасками. Простой и вкусный ужин ✨ ? Ингредиенты: • макароны - 150 г • охотничьи колбаски - 200 г • лук - 1 шт. • кетчуп "Лагідний" @SchedroUa - 2–3 ст. л. • твёрдый сыр - 70 г • вода - примерно 350–450 мл • растительное масло • соль, перец - по вкусу ?Приготовление: 1. На сковороде с небольшим количеством масла обжарить лук до мягкости. 2. Добавить нарезанные охотничьи колбаски и обжарить ещё 2–3 минуты. 3. Добавить кетчуп и перемешать. 4. Всыпать сухие макароны и залить тёплой водой. 5. Посолить, поперчить и перемешать. 6. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне до готовности макарон, периодически перемешивая. ? Количество воды регулируйте в зависимости от вида макарон: разные макароны впитывают разное количество жидкости. В конце должно остаться немного густого соуса, а не сухие макароны. 7. Когда макароны станут мягкими, посыпать тёртым сыром, накрыть крышкой и оставить на 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился. 8. По желанию посыпайте зеленью. Приятного аппетита! ? #рецепт#ужин#вкусно♬ som original - Dj Bruxo o Original !!!
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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