Салат из баклажанов, который понравится всем: простой рецепт за 25 минут

Баклажаны можно не только запекать в духовке или заготавливать на зиму. Из них получается оригинальный и очень вкусный салат.
Главред узнал, что рецептом блюда в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.
Салат с баклажанами - рецепт
Ингредиенты:
- Баклажаны 2 шт.
- Вареное куриное филе 250 г
- Помидоры 2 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Петрушка
- Грецкие орехи (по желанию)
- Майонез или греческий йогурт 2 ст. л.
- Соль
- Перец
Баклажаны нарезаем на небольшие кусочки, подсаливаем и отставляем на 15–20 минут. Затем промываем, просушиваем и обжариваем до золотистой корочки.
Куриное филе и помидоры нарезаем соломкой. Смешиваем с баклажанами, измельчёнными орехами и петрушкой. Добавляем специи и заправляем салат майонезом или греческим йогуртом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Салат с баклажанами ?? Готовьте сразу двойную порцию ? Ингредиенты: Баклажаны - 2 шт. Куриное филе (варёное) - 250 г Помидоры - 2 шт. Чеснок - 2 зубчика Майонез или греческий йогурт - 2 ст. л. Петрушка - небольшой пучок Соль, чёрный перец - по вкусу Грецкие орехи - по желанию Приготовление: Баклажаны нарезать, посолить и оставить на 15–20 мин. Промыть, обсушить и обжарить до золотистой корочки. Выложить на салфетку и остудить. У помидоров вырезать середину с семечками и нарезать. Курицу также нарезать, добавить помидоры, чеснок, зелень, орехи и баклажаны. Заправить майонезом, посолить, поперчить и перемешать. Приятного аппетита ❤️ #салат#рецептсалата#баклажаны#еда#вкусно♬ Originalton - Chamäleon am See
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
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