Салат из баклажанов, который понравится всем: простой рецепт за 25 минут

Рецепт салата из баклажанов и куриного филе.

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Рецепт сытного салата из баклажанов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Баклажаны можно не только запекать в духовке или заготавливать на зиму. Из них получается оригинальный и очень вкусный салат.

Главред узнал, что рецептом блюда в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Салат с баклажанами - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Баклажаны 2 шт.

Вареное куриное филе 250 г

Помидоры 2 шт.

Чеснок 2 зубчика

Петрушка

Грецкие орехи (по желанию)

Майонез или греческий йогурт 2 ст. л.

Соль

Перец

Баклажаны нарезаем на небольшие кусочки, подсаливаем и отставляем на 15–20 минут. Затем промываем, просушиваем и обжариваем до золотистой корочки.

Куриное филе и помидоры нарезаем соломкой. Смешиваем с баклажанами, измельчёнными орехами и петрушкой. Добавляем специи и заправляем салат майонезом или греческим йогуртом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

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