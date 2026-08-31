РФ с ночи терроризирует Украину: есть раненые и разрушения, какие последствия в регионах

Российские войска ночью и утром 31 августа атаковали ряд регионов Украины, в результате чего зафиксированы многочисленные разрушения и пострадавшие.

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Последствия ночной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Кратко:

В Запорожье FPV-дрон попал в многоэтажку, среди раненых – подросток

В Херсоне дрон атаковал медучреждение, пострадали двое его работников

На Днепропетровщине 38-летний мужчина получил ранения, есть повреждения

Российские войска в ночь на 31 августа атаковали Украину ударными беспилотниками. В результате обстрелов в Запорожье пострадали два человека, в том числе подросток. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно об атаке РФ на Запорожье

Ночью 31 августа армия РФ нанесла удар FPV-дроном по многоэтажному дому в Запорожье. В результате атаки ранения получили два человека, среди них - подросток.

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В настоящее время информация о последствиях атаки уточняется.

FPV-дрон / Инфографика: Главред

Вражеский удар по Херсону

Около 06:00 российские оккупанты атаковали дроном одно из медицинских учреждений. Об этом сообщают в Херсонской ОГА. В результате удара пострадали двое сотрудников - 62-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков, их состояние - средней тяжести.

Россия нанесла удары КАБами по Изюму

Вечером 30 августа российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Изюму Харьковской области.

Враг атаковал западную часть города. Как отмечают в Изюмской МВА, зафиксировано несколько попаданий, одна из авиабомб упала на дорожное покрытие.

В результате обстрела повреждены более 10 частных жилых домов, несколько автомобилей и электросети. На месте одного из ударов также загорелось хозяйственное строение.

Один человек получил ранение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о повреждениях пока уточняется.

Россия более 10 раз атаковала Днепропетровскую область

В Днепропетровской области в результате российских атак 31 августа пострадал один человек. Враг более 10 раз обстрелял четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

"В Павлоградском районе россияне нанесли удары по Троицкой и Богдановской общинам. Возникли пожары. Разрушено предприятие. Пострадал 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", - отметили в ОГА.

В Черкасской области сбили три российских дрона

"Прошлая ночь в области прошла под частыми воздушными тревогами – как и все предыдущие сутки. В течение 30–31 августа в нашем небе силами и средствами ПВО были уничтожены три российских БПЛА", - сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Сообщений о пострадавших или повреждении имущества в результате атаки не поступало.

Как сработала ПВО

По данным Воздушных сил, в ночь на 31 августа Россия атаковала Украину 121 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия", а также управляемой авиационной ракетой Х-59.

По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 96 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны. Ракета Х-59 также не достигла цели.

В то же время зафиксированы попадания в 11 точках, еще в восьми - падение обломков сбитых целей.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве около десяти вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - предупреждают в ВС.

Шахед / Инфографика: Главред

РФ может расширить удары по энергетике осенью - ГУР

"Главред" писал, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка, Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода.

Среди потенциальных целей врага - объекты газовой отрасли. Российские атаки также могут быть направлены не только на объекты генерации и теплоснабжения. В зоне риска также окажутся газовые объекты.

"Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжение, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", - заявил Черняк.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 30 августа российские войска атаковали Киевскую область реактивными беспилотниками. В Погребах недалеко от Киева прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар.

Напомним, Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали как минимум три человека, повреждения зафиксированы в четырех районах столицы.

Кроме того, 29 августа, около 09:30 РФ нанесла ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины. В результате вражеского удара погибли трое человек.

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