Хмара назвал цель Путина и раскрыл единственный способ, как остановить РФ

Для Украины это экзистенциальная война, подчеркнул Евгений Хмара.

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В МО раскрыли способ остановить РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важное из заявлений Хмары:

Россию не интересует отдельно Донецк или Луганск. Ее цель – вся Украина

Остановить РФ может только ощущение поражения, которого можно достичь силой

Россия стремится захватить всю Украину, а не только Донецкую и Луганскую области, и остановить Владимира Путина может только ощущение поражения, которого можно достичь только силой, убежден министр обороны Украины Евгений Хмара.

"Россию не интересует отдельно Донецк или Луганск. Ее цель – вся Украина. Для Украины это экзистенциальная война. Путин видит эту войну как часть продолжения формирования своей империи, - сказал на встрече с журналистами.

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По его словам, цель кремлевской верхушки – захватить всю украинскую территорию, уничтожить украинскую государственность и представить это как исторический вклад в развитие российского государства.

"Любые наши уступки путин воспринимает не как путь к миру, а как подтверждение того, что давление работает и агрессию можно продолжать", – подчеркнул Хмара.

Он отметил, что Россия рассматривает возможность дополнительной волны мобилизации: привлечь еще около 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч в следующем. По словам министра, это является реакцией на проблемы РФ в войне, постоянный рост потерь на фронте.

"Путина может остановить только ощущение, что он начинает проигрывать эту войну. Это можно сделать только силой – и только эффективно", – убежден Хмара.

/ Инфографика: Главред

Подоляк назвал фактор, который может изменить ход войны осенью

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил снижение интенсивности боевых действий уже осенью. По его словам, многое будет зависеть от того, сможет ли российская армия достичь целей своей нынешней наступательной кампании.

Как отметил Подоляк, Кремль рассчитывает использовать летнее наступление для захвата новых территорий. Если российским войскам не удастся добиться ожидаемого результата, их активность на фронте может существенно уменьшиться.

По мнению советника главы ОП, подобный сценарий способен повлиять на дальнейшее развитие войны и создать условия для продвижения к ее завершению.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Евгений Хмара Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимает должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины. До назначения в Министерство обороны он получил широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ. С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора. С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка). С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его началом осуществлялись глубокие дроновые удары по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.

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