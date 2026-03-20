РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Появился прогноз по срокам завершения войны

Важное из заявлений Андрусива:

Россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны

РФ могла бы существенно изменить ситуацию в свою пользу

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив прокомментировал вопрос о возможной вероятности завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, в ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны.

"Я не вижу смысла в том, чтобы читать их заявления, потому что даже если такие планы есть, им выгодно публично это отрицать, чтобы укрепить свою переговорную позицию", - отметил эксперт.

По его словам, с точки зрения долгосрочных интересов России лучшее решение — это заключить мирное соглашение.

"В таком случае они могли бы существенно изменить ситуацию в свою пользу. Но понятно, что мышление, присущее им, не об этом", - указал собеседник.

При этом он также убежден в том, что других сильных вариантов у РФ фактически нет.

"Они не способны резко нарастить интенсивность боевых действий, ведь страна истощена, как и ее военный потенциал. Поэтому их стратегия — поддерживать текущий темп и надеяться на постепенное истощение Украины день ото дня", - добавил Андрусив.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

