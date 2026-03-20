РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

Алексей Тесля
20 марта 2026, 01:55
В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.
Появился прогноз по срокам завершения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важное из заявлений Андрусива:

  • Россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны
  • РФ могла бы существенно изменить ситуацию в свою пользу

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив прокомментировал вопрос о возможной вероятности завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, в ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны.

"Я не вижу смысла в том, чтобы читать их заявления, потому что даже если такие планы есть, им выгодно публично это отрицать, чтобы укрепить свою переговорную позицию", - отметил эксперт.

По его словам, с точки зрения долгосрочных интересов России лучшее решение — это заключить мирное соглашение.

"В таком случае они могли бы существенно изменить ситуацию в свою пользу. Но понятно, что мышление, присущее им, не об этом", - указал собеседник.

При этом он также убежден в том, что других сильных вариантов у РФ фактически нет.

"Они не способны резко нарастить интенсивность боевых действий, ведь страна истощена, как и ее военный потенциал. Поэтому их стратегия — поддерживать текущий темп и надеяться на постепенное истощение Украины день ото дня", - добавил Андрусив.

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

02:18Мир
РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

01:06Фронт
"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

21:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

Последние новости

03:13

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

03:01

Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

02:36

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

02:18

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

02:09

Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
01:55

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

01:27

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

01:06

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

00:47

Звезда "Розтину покаже" назвал трех самых красивых актрис Украины

Реклама
00:06

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядомВидео

19 марта, четверг
23:20

Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

23:20

Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

22:48

График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 мартаФото

22:45

Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

22:18

Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

22:05

Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

22:02

Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

21:46

Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

21:40

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

21:31

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победаВидео

Реклама
21:21

В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

21:10

Люди, рождённые в конкретные четыре месяца, обладают уникальной харизмой

21:01

Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

20:40

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

20:35

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

20:27

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:07

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

20:06

Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

19:44

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из УкраиныВидео

19:32

Враг изменил тактику: эксперт назвал два направления, на которых РФ концентрирует силы

19:25

Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

19:21

Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

19:18

От гуманитарного бремени к экономическому двигателю: новая роль внутренне перемещенных лиц в жизни общинмнение

19:10

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговорымнение

19:09

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

18:47

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

18:41

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

18:32

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

18:31

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

18:30

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

Реклама
18:21

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:16

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

17:59

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

17:58

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

17:56

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

17:48

Деревня, где время остановилось: почему люди ушли и больше не вернулись

17:45

Главный секрет свежести: одни трюк с салфеткой спасёт продукты в холодильникеВидео

17:45

Чем пахнет Наталка Денисенко: духи для легкости и солнечного настроенияВидео

17:35

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаковВидео

17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

