Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

Ряду категорий граждан обязательно нужно подать заявление повторно

Кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

Ключевые факты:

В мае ПФУ начнет перерасчет субсидий

Большинству украинцев помощь продлят автоматически

Некоторым категориям нужно подать заявление

В мае Пенсионный фонд Украины начнет определять право граждан на получение жилищной субсидии на сезон 2026–2027 годов. Для большинства украинцев перерасчет проведут автоматически, однако некоторым категориям граждан обязательно нужно подать заявление на субсидию самостоятельно.

Кому субсидию продлят автоматически

В ПФУ объяснили, что большинству получателей помощи повторно обращаться не нужно.

Если у семьи сохраняется право на получение субсидии, выплаты на новый сезон будут назначены автоматически без подачи дополнительных документов.

Это касается как неотопительного, так и отопительного периода.

Кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

В Пенсионном фонде отдельно назвали категории украинцев, которым необходимо лично обратиться за назначением помощи.

Подать заявление на субсидию в мае 2026 года нужно, если:

жилье арендуется, а коммунальные услуги оплачивает арендатор;

фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства;

оформляется субсидия на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.

В этих случаях без нового обращения субсидию не назначат.

Как подать документы на субсидию

Украинцы могут выбрать наиболее удобный способ подачи документов.

Оформить жилищную субсидию можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте;

онлайн через портал или мобильное приложение ПФУ;

через ЦНАП;

с помощью портала "Дія".

На какой период назначают субсидию

Жилищную субсидию в Украине рассчитывают отдельно для двух сезонов:

неотопительного — с 1 мая по 30 сентября;

отопительного — с 1 октября по 30 апреля.

Новая субсидия будет действовать до 30 апреля 2027 года.

Почему важно не пропустить подачу заявления

Если гражданин относится к категории, которой необходимо повторное обращение, но не подаст документы вовремя, выплаты могут не назначить.

Поэтому в ПФУ советуют заранее проверить, нужно ли обновлять данные для получения помощи на коммунальные услуги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

