5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Незаметные на первый взгляд вещи способны превратить двор в уютное место для рептилий.

https://glavred.info/sad-ogorod/5-veshchey-vo-dvore-kotorye-rabotayut-kak-magnit-dlya-zmey-bolshinstvo-ne-dogadyvaetsya-10763309.html Ссылка скопирована

Как защитить двор от змей / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему змеи появляются во дворе

Что привлекает змей

Змеи редко появляются возле человеческих жилищ случайно. Чаще всего их привлекают условия, которые хозяева создают на своих участках, даже не задумываясь об этом. Если знать, что именно может стать для пресмыкающихся идеальной средой, риск нежелательного "соседства" значительно уменьшается.

Высокая трава

Газон или сад с нерегулярной стрижкой становится удобным укрытием для змей, пишет Real Simple. В высокой траве они прячутся от хищников и в то же время имеют возможность незаметно подкрадываться к добыче. Чтобы не создавать для них благоприятных условий, рекомендуем регулярно косить газон и не допускать заростания сада.

видео дня

Кучи мусора и дров

Заваленные места — еще одна привлекательная зона для пресмыкающихся. Большие кучи мусора, старые доски или дрова создают для них укрытие, а иногда даже постоянное жилище. Уборка двора и избегание хаотичного складирования материалов уменьшают вероятность появления змей.

Грызуны на территории

Мыши и крысы — основная пища для многих видов змей. Если во дворе есть грызуны, пресмыкающиеся непременно появятся вслед за ними. Стоит позаботиться о чистоте, закрывать доступ к пищевым продуктам и использовать средства борьбы с грызунами.

Кормление животных на улице

Остатки корма для кошек или собак привлекают внимание не только грызунов, но и змей, которые следуют за ними. Рекомендуем кормить домашних питомцев в помещении или сразу убирать остатки еды. Большую упаковку корма следует хранить плотно закрытой.

Чрезмерный полив газона

Переувлажненная почва привлекает червей и других мелких существ, которые становятся добычей для змей. Слишком частый полив создает благоприятные условия для их появления. Поливать газон следует только по мере необходимости, чтобы избежать избыточной влажности.

Активность вредителей / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред