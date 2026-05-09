Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Путин похвастался, что нынешний парад в Москве якобы прошел "без излишней милитаризации".

Путин впервые оценил парад на Красной площади

Диктатор назвал парад без техники достойным

РФ обещает обеспечить потребности Словакии в энергоресурсах

Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву, несмотря на "трудности"

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо впервые оценил самый короткий в истории парад ко Дню Победы в Москве, который прошел без участия военной техники. Его слова приводят российские пропагандистские СМИ.

Судя по словам Путина, его вполне устраивает, что армия РФ продолжает демилитаризироваться в войне против Украины, а парад техники не состоялся из-за угроз безопасности со стороны украинских дронов.

"Все прошло спокойно, достойно, без излишней милитаризации", — сказал российский диктатор во время беседы с Фицо тет-а-тет.

Впоследствии в Кремле началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После вступительной беседы политики продолжили переговоры уже с участием делегаций.

В состав российской делегации вошли Алексей Лихачев, Александр Новак, Юрий Ушаков, Валерий Фальков и Сергей Лавров. Во время встречи Путин заявил, что Россия якобы будет делать все возможное для обеспечения потребностей Словакии в энергоресурсах.

Также он поблагодарил Фицо за визит в Москву 9 мая, несмотря, по его словам, на существующие трудности.

Военный преступник Путин отметил вклад словаков в борьбу против нацизма и выразил благодарность Словакии за сохранение памяти о погибших советских солдатах.

Как писал Главред, парад в Москве 9 мая этого года, по мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, продемонстрировал заметное ослабление военного имиджа России и лишь акцентировал внимание на ее проблемах в военной сфере.

Он отметил, что у РФ по-прежнему достаточно ресурсов для продолжения войны, однако нынешняя ситуация существенно отличается от того образа, который Кремль пытался навязать в 2022–2024 годах, говоря о якобы сверхмощной армии, больших запасах вооружения и современных технологиях.

"Нет, все это уже не так. И это уже парад таких обреченных. Это парад аутсайдера", — отметил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Москве состоялся парад к 9 мая, во время которого с речью выступил российский диктатор Владимир Путин. Нынешнее мероприятие стало самым коротким за все время — оно длилось всего 45 минут. Перед началом парада в центре российской столицы отключили мобильный интернет, а само мероприятие впервые с 2007 года прошло без демонстрации военной техники.

Украина официально согласовала проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая после международных консультаций. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что удар по Красной площади 9 мая мог бы привлечь значительное внимание мировых СМИ, однако, по его словам, Украина, вероятно, выберет другую тактику действий.

О личности: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

