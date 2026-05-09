Перемирие нарушено: РФ атаковала Украину Шахедами и ракетой

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2026, 09:49
Российские оккупанты запустили 43 ударных дрона для атаки на Украину.
Россия нарушила перемирие / коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь, 21-я отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • В Украине прогремели взрывы
  • РФ атаковала Украину ракетой и дронами

Российские оккупанты нарушили перемирие и атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма. Также оккупанты атаковали Украину 43 ударными дронами. "Шахиды" были запущены из следующих направлений:

  • Курск,
  • Орел,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Миллерово.
БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Нашим защитникам удалось подавить или сбить 34 дрона на юге, севере и востоке страны. Однако были зафиксированы попадания ракеты и 9 ударных дронов в шести локациях. Еще в двух локациях упали обломки.

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Два человека пострадали в результате вражеской атаки — это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

Российские войска 6 мая атаковали детский сад в Сумах. Под завалами обнаружили тело погибшего человека. Враг совершил атаку на областной центр двумя беспилотниками типа "Герань-2".

Кроме того, в результате российских ударов по Сумской области за прошедшие сутки пять человек погибли и еще одиннадцать получили ранения. В ряде населенных пунктов повреждены жилые дома, транспорт, учебное заведение и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

