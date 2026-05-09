Как засолить рыбу, чтобы вышла как в ресторане: шеф-повар дал проверенный рецепт

Шеф-повар Александр Огородник поделился простым способом засолки лосося и скумбрии, который используют на профессиональных кухнях.

Как засолить красную рыбу — как быстро засолить рыбу

Правильно засоленная рыба имеет нежную текстуру, приятный аромат и сохраняет естественный вкус. Именно так ее подают в ресторанах, и секрет этого процесса заключается не только в ингредиентах, но и в точном соблюдении технологии, рассказывает украинский шеф-повар Александр Огородник.

Секрет ресторанной засолки

Ингредиенты:

лосось или скумбрия;

морская соль (крупная) — 200 г;

сахар — 100 г;

укроп — пучок;

цедра одного лимона.

Такая пропорция позволяет рыбе оставаться нежной, не пересоленной, и в то же время подчеркивает ее естественный вкус. Свежий укроп и цедра лимона придают рыбе легкий аромат и пикантность. По словам повара, именно такая смесь подходит для любой рыбы, поэтому ее можно смело использовать не только для красной, но и для белой.

Как правильно засаливать

Соль и сахар смешайте в миске, добавьте нарезанный укроп и лимонную цедру. Рыбу тщательно обмажьте смесью с обеих сторон и оставьте в холодильнике на 12 часов. Этого времени достаточно, чтобы она просолилась равномерно, но не потеряла сочность.

О личности: Александр Огородник Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10-летний опыт работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба, делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

