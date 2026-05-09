Как засолить рыбу, чтобы вышла как в ресторане: шеф-повар дал проверенный рецепт

Вы узнаете:
- Как правильно засаливать рыбу
- Сколько нужно соли и сахара, чтобы засолить красную рыбу
- Как засолить скумбрию
Правильно засоленная рыба имеет нежную текстуру, приятный аромат и сохраняет естественный вкус. Именно так ее подают в ресторанах, и секрет этого процесса заключается не только в ингредиентах, но и в точном соблюдении технологии, рассказывает украинский шеф-повар Александр Огородник.
Главред узнал, как засолить лосось и скумбрию, как в ресторане.
Секрет ресторанной засолки
Ингредиенты:
- лосось или скумбрия;
- морская соль (крупная) — 200 г;
- сахар — 100 г;
- укроп — пучок;
- цедра одного лимона.
Такая пропорция позволяет рыбе оставаться нежной, не пересоленной, и в то же время подчеркивает ее естественный вкус. Свежий укроп и цедра лимона придают рыбе легкий аромат и пикантность. По словам повара, именно такая смесь подходит для любой рыбы, поэтому ее можно смело использовать не только для красной, но и для белой.
Как правильно засаливать
Соль и сахар смешайте в миске, добавьте нарезанный укроп и лимонную цедру. Рыбу тщательно обмажьте смесью с обеих сторон и оставьте в холодильнике на 12 часов. Этого времени достаточно, чтобы она просолилась равномерно, но не потеряла сочность.
Читайте также:
- Не дайте себя обмануть: как распознать несвежую рыбу
- Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк
- Как избавиться от запаха жареной рыбы в квартире: хитрость, о которой мало кто знает
О личности: Александр Огородник
Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10-летний опыт работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба, делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред