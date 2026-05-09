Как засолить рыбу, чтобы вышла как в ресторане: шеф-повар дал проверенный рецепт

Инна Ковенько
9 мая 2026, 02:17
Шеф-повар Александр Огородник поделился простым способом засолки лосося и скумбрии, который используют на профессиональных кухнях.
Как засолить красную рыбу — как быстро засолить рыбу / Коллаж: Главред, фото: скриншот

  • Как правильно засаливать рыбу
  • Сколько нужно соли и сахара, чтобы засолить красную рыбу
  • Как засолить скумбрию

Правильно засоленная рыба имеет нежную текстуру, приятный аромат и сохраняет естественный вкус. Именно так ее подают в ресторанах, и секрет этого процесса заключается не только в ингредиентах, но и в точном соблюдении технологии, рассказывает украинский шеф-повар Александр Огородник.

Главред узнал, как засолить лосось и скумбрию, как в ресторане.

Секрет ресторанной засолки

Ингредиенты:

  • лосось или скумбрия;
  • морская соль (крупная) — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • укроп — пучок;
  • цедра одного лимона.

Такая пропорция позволяет рыбе оставаться нежной, не пересоленной, и в то же время подчеркивает ее естественный вкус. Свежий укроп и цедра лимона придают рыбе легкий аромат и пикантность. По словам повара, именно такая смесь подходит для любой рыбы, поэтому ее можно смело использовать не только для красной, но и для белой.

Как правильно засаливать

Соль и сахар смешайте в миске, добавьте нарезанный укроп и лимонную цедру. Рыбу тщательно обмажьте смесью с обеих сторон и оставьте в холодильнике на 12 часов. Этого времени достаточно, чтобы она просолилась равномерно, но не потеряла сочность.

О личности: Александр Огородник

Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10-летний опыт работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба, делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

