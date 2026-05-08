Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 11 мая

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 11 мая.

Курс валют в Украине на 11 мая

В понедельник, 11 мая, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар стремительно взлетел вверх, евро также укрепил свои позиции. Злотый демонстрирует стабильность по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 11 мая

На понедельник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,85 гривни за доллар. Американская валюта укрепила свои позиции по отношению к гривне на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 11 мая

Курс евро также продемонстрировал рост. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,59 гривни за один евро, что на 5 копеек больше, чем в пятницу, 8 апреля.

Курс злотого на 11 мая

Польский злотый продемонстрировал стабильность. На среду НБУ установил официальный курс польского злотого на уровне 12,19 гривень за злотый, что соответствует показателю предыдущего дня.

Каким будет курс доллара и евро в мае — прогноз эксперта

Как писал ранее Главред, в мае валютный рынок Украины останется относительно стабильным, однако возможны умеренные колебания курса доллара и евро, считает вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

По его словам, Национальный банк и в дальнейшем будет придерживаться политики "управляемой гибкости", а еженедельные валютные интервенции могут достигать 800 млн долларов, что позволит поддерживать стабильность. Дополнительным фактором поддержки гривны станет международная финансовая помощь, в частности потенциальное привлечение кредита от Европейского Союза в размере около 90 млрд евро.

Эксперт прогнозирует, что в мае курс доллара будет колебаться в пределах 43,8-44,8 грн, а евро — 50-52,5 грн. В то же время на валютный рынок будут влиять и внешние факторы, в частности ситуация на Ближнем Востоке и динамика мировых цен на нефть.

Как сообщал Главред, в пятницу, 8 мая, Национальный банк Украины укрепил гривну. Основные иностранные валюты начали синхронно терять в цене. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал, что наличный курс доллара будет колебаться в пределах 43,75-44,25 грн, а евро — 51,25-52 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

