Как водителям будут начислять баллы за нарушение ПДД - объяснение полицейского

Анна Косик
8 мая 2026, 05:56
Полковник полиции рассказал, от чего будет зависеть количество штрафных баллов.
машины, камеры скорости
Сотрудник правоохранительных органов объяснил, будут ли лишать водительских прав тех, кто наберет предельное количество баллов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, mvs.gov.ua

Что сказал Белошицкий:

  • Штрафные баллы помогут отслеживать систематичность нарушений водителей
  • За мелкие нарушения водители будут получать меньше баллов, чем за опасные

В Украине началась реформа дорожного движения. Уже сейчас ведутся обсуждения по поводу введения системы штрафных баллов для водителей с порогом в 15 баллов.

На чем основан этот порог, в интервью Главреду рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, порог в 15 баллов, или 10 баллов для водителей со стажем менее одного года, является показателем систематичности нарушений в течение года. Белошицкий пояснил, что подсчет общего количества баллов осуществляется за предыдущие 365 дней.

"Законопроект дифференцирует серьезность проступков: например, за мелкие нарушения начисляется 1 балл, тогда как за наиболее опасные, такие как создание аварийной ситуации или значительное превышение скорости — 5 баллов. В то же время набор предельного количества баллов не влечет за собой лишение прав на управление транспортным средством", — отметил он.

То есть порог в 15 баллов позволил бы правоохранителям своевременно выявлять водителей, которые регулярно игнорируют правила безопасности на дороге, и направлять их на повторное обучение для восстановления права управления.

штрафные баллы
Штрафные баллы / Инфографика: Главред

Как в Украине реформируется система дорожного регулирования

Главред писал, что, по словам эксперта и автора YouTube-канала "АвтоТема", главный акцент смещается с патрулирования улиц на развитие сети интеллектуальных камер.

Новые комплексы автоматической фиксации нарушений установят не только на трассах государственного значения, но и на сложных городских перекрестках и в зонах парковки. Система будет автоматически идентифицировать нарушителей по номерным знакам и формировать постановления в режиме реального времени.

Напомним, Главред писал, что с апреля текущего года для украинских водителей начали действовать нововведения. В частности, новые правила коснулись штрафов, способа их начисления и сумм, которые придется заплатить за нарушения.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что водители, имеющие бумажные документы об автостраховании, а не электронные, пока не получат автоматических штрафов.

Недавно в Украине расширили сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На автомобильных дорогах начали работать еще 37 комплексов контроля скорости, благодаря чему общее количество камер в стране выросло до 377.

О персоне: Алексей Белошицкий

Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.

