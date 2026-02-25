Контроль на дорогах усиливается: кого и за что будут штрафовать в 2026 году

Законодатели меняют правила, вводя систему штрафных баллов и контроль за нарушениями водителей.

https://glavred.info/auto/kontrol-na-dorogah-usilivaetsya-kogo-i-za-chto-budut-shtrafovat-v-2026-godu-10743983.html Ссылка скопирована

Украинские водители почувствуют изменения из-за цифровых камер / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Как система баллов повлияет на водителей и права на управление

Увеличатся ли штрафы за детские кресла, ремни безопасности и нарушения ПДД

Что делать, чтобы избежать санкций и проблем со страховкой

Украинская система дорожного регулирования в 2026 году вступает в фазу самых радикальных изменений за последнее десятилетие.

Главред решил проанализировать, как цифровизация контроля изменит правила игры на дорогах страны и что это означает для водителей.

видео дня

По словам эксперта и автора YouTube-канала "АвтоТема", главный акцент смещается с патрулирования улиц на развитие сети интеллектуальных камер.

Новые комплексы автоматической фиксации нарушений установят не только на трассах государственного значения, но и на сложных городских перекрестках и в зонах парковки. Система будет автоматически идентифицировать нарушителей по номерным знакам и формировать постановления в режиме реального времени.

Система штрафных баллов

Законодатели готовят ряд резонансных нововведений, в частности внедрение системы штрафных баллов. Каждое нарушение водителя будет накапливать баллы, а достижение определенного лимита приведет к аннулированию прав и обязательному переобучению. Это призвано дисциплинировать водителей, для которых денежные штрафы не являются существенным сдерживающим фактором.

Усиленный контроль специфических нарушений

Особое внимание уделяется специфическим нарушениям, которые ранее оставались без внимания: чрезмерный шум и агрессивная езда. Из-за военного положения громкие выхлопы часто воспринимаются как угроза, отмечает эксперт.

За использование переоборудованных выхлопных систем предусмотрен штраф 34 000 грн, а за дрифт в населенных пунктах – 17 000 грн. Если опасное вождение сочетается с опьянением, сумма может вырасти до 51 000 грн.

Действующие нормы и пересмотр штрафов

Несмотря на нововведения, действуют и действующие нормы: превышение скорости на 20-50 км/ч наказывается штрафом 340 грн, однако законодатели отмечают, что эта сумма требует пересмотра в соответствии с европейскими стандартами. Особенно строго наказывают за вождение без ремней безопасности, проезд на запретный сигнал светофора и перевозку детей без специальных кресел (до 150 см роста).

Наиболее критические нарушения

Наиболее критическими остаются нарушения из-за алкоголя: первое нарушение – штраф 17 000 грн и изъятие прав на год; повторное – удвоение суммы; третье – конфискация авто. Водители без удостоверения или после его изъятия рискуют штрафами более 40 000 грн.

Подробнее о новых правилах и цифровом контроле дорог смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: канал Авто Тема на YouTube YouTube-канал АвтоТема — это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правилах, штрафах, ПДД и нюансах для водителей в доступном формате.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред