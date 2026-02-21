Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

От цвета автомобиля зависит и видимость микроповреждений.

Какого цвета лучше выбирать авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Авто каких цветов чаще всего покупают

На каком цвете не видны царапины

Сейчас можно найти автомобиль буквально любого цвета, но главными лидерами рынка остаются – черный, серый и белый. Однако не все водители понимают, что выбор конкретного оттенка влияет не только на эстетику, но и на видимость микроповреждений при ежедневной эксплуатации транспортного средства.

Главред решил разобраться, какого цвета лучше всего покупать авто.

Какие цвета авто сейчас популярны

Издание Auto Swiat сообщает, что исследования химического концерна BASF за 2025 год демонстрируют четкое преимущество нейтральных оттенков. Такой выбор покупателей часто обусловлен предложением дилеров, которые заказывают на склады автомобили в безопасных цветах, которые легче находят нового владельца.

Распределение популярности цветов среди новых автомобилей следующее:

белый — 33%;

черный — 23%;

серый — 19%;

серебристый — 8%;

оттенки синего — 6%;

оттенки красного — 3%;

оттенки зеленого — 3%;

оттенки бежевого — 2%;

оттенки фиолетового, коричневого и желтого — по 1%.

Как цвет влияет на визуальное состояние авто

Эксперты отмечают, что лакокрасочное покрытие современных автомобилей состоит из нескольких слоев: антикоррозионной защиты, грунтовки, базового цвета и самого толстого слоя бесцветного лака. Именно лак принимает на себя основной удар внешней среды, постепенно покрываясь микроцарапинами.

Так, наиболее уязвимыми к визуальному старению являются темные автомобили — черные, графитовые и темно-синие.

"Края царапин на лаке имеют белый или светло-серый цвет, поэтому они становятся максимально заметными именно на темном фоне", — говорится в сообщении.

В то же время светлые цвета, такие как белый или серебристый, гораздо более практичны.

"На них значительно меньше видны известковые отложения от воды и мелкие сетки царапин, возникающие после посещения автоматических моек. Светлый лак позволяет дольше сохранять визуальную новизну транспортного средства без частых процедур полировки", — добавляют специалисты.

Стоит ли выбирать авто с матовым покрытием

В последние годы матовые лаки стали популярной опцией, но с точки зрения эксплуатации это считается самым сложным выбором. Главная проблема заключается в невозможности полировки: любое механическое вмешательство создаст на матовой поверхности блестящее пятно, которое невозможно устранить без полной перекраски.

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

