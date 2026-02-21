Укр
Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

Руслан Иваненко
21 февраля 2026, 12:49
Украинские военные готовятся к обострению боев на фронте с наступлением весны и активизацией врага.
Командир предупреждает о росте угрозы из-за слаженных действий малых групп

Кратко:

  • Весной ожидается обострение боевых действий на фронте
  • Противник улучшил координацию малых групп и БПЛА
  • Силы беспилотных операций Украины распылены по фронту

Командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил об обострении боевых действий с наступлением весны. Об этом он рассказал в эфире Киев24.

По его словам, противник за последний год значительно улучшил координацию действий между малыми пехотными группами и подразделениями беспилотных летательных аппаратов, тогда как в ВСУ подобной интеграции пока нет.

"Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что враг отработал связи и тактическое взаимодействие, которое нам еще нужно наверстать", – отметил Филатов.

Он добавил, что украинские Силы беспилотных операций эффективно уничтожают врага, однако долгое время развивались отдельно от наземных подразделений. Из-за этого дроны часто вынуждены находиться в обороне и быть равномерно рассредоточенными по всей линии фронта.

По словам командира, интеграция беспилотных систем с наземными подразделениями является ключевой задачей для повышения эффективности украинских сил в последующих боях.

Какова сейчас ситуация на фронте - мнение военного

Российские войска существенно замедлили темп наступательных действий на фронте и демонстрируют самые низкие показатели с начала полномасштабного вторжения. Такую оценку дал бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий.

По его словам, украинские подразделения сознательно создают для противника условия, в которых дальнейшее наступление становится бесперспективным. "Цель Украины - лишить Россию возможности вести наступление на фронте, что позволит переходить к переговорам с более выгодных позиций", - отметил Билецкий.

В то же время эксперт подчеркнул, что российские войска рассчитывают на зимний период для восстановления темпов атак. "Сейчас у них худшие с 2022 года показатели продвижения, но они верят, что после зимы их тактика инфильтрации снова станет эффективной", – добавил командир.

Ситуация на фронте – последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Кремль распространяет заявления о якобы масштабных успехах на фронте, однако реальные показатели значительно скромнее. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме того, оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия в направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврийских десантников в "клещи".

Напомним, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.

