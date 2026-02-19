В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

Украинские подразделения продолжают контратакующие и штурмовые действия, пытаясь остановить наступление РФ и стабилизировать ситуацию, указали в ВСУ.

В ВСУ раскрыли планы и цели контрударов на Александровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Ситуация на Александровском направлении остается сложной

Цель контрнаступлений ВСУ состоит в том, чтобы не дать врагу продвигаться в направлении Днепропетровской области

Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и штурмовые действия на Александровском направлении, сдерживая попытки российских войск продвинуться в направлении Днепропетровской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он отметил, что ситуация на Александровском направлении, которое находится фактически на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, остается сложной, однако украинские военные уничтожают противника и не позволяют ему двигаться в сторону Днепропетровщины и населенного пункта Покровское.

По словам спикера, подразделения продолжают активные боевые действия, чтобы остановить наступление врага и стабилизировать обстановку на этом направлении.

"Там мы продолжаем контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас сложно, но он не прекращает своей активности", - резюмировал Волошин.

Какова ситуация на Александровском направлении - мнение военного

Как писал Главред, на Александровском направлении боевые столкновения не прекращаются. Российские подразделения пытаются продвинуться и взять под контроль стратегически важные позиции, однако несут существенные потери. Об этом рассказал командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады в комментарии 24 Каналу.

Он отметил, что обстановка остается сложной, но контролируемой, поскольку основные усилия противник сосредотачивает на направлении Гуляйполя. Одна из ключевых задач украинских сил заключается в удержании дороги Покровское – Гуляйполе. В то же время, несмотря на значительные потери, российские войска имеют определенные локальные продвижения. Среди их стратегических целей — выход к населенному пункту Тернуватое.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

По словам командира, контроль над Тернуватым имеет для российских сил важное значение, ведь открывает путь для дальнейшего продвижения в сторону Запорожской области и создает угрозу для важных логистических маршрутов.

"Они (россияне, - ред.) используют плохие погодные условия для продвижения. Как только ухудшаются погодные условия – с дронами беда. К сожалению, это техника и она имеет свои определенные пределы возможностей", – добавил комбат.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции украинских сил вдоль государственной границы с целью расширения зоны активных боевых действий. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В Купянске Харьковской области около 40 российских военных находятся в окружении и фактически могут только держать оборону. Об этом заявил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

В то же время аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. В частности, Силы обороны Украины оттеснили российские подразделения в Днепропетровской области.

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

