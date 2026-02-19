Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

Анна Косик
19 февраля 2026, 11:22
88
Россия ведет войну с помощью двух вассалов в ЕС.
Орбан, Фицо, Путин
Орбан и Фицо полностью подчинены Кремлю / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru, скриншот

Что сказал Омельченко:

  • Прекращение поставок дизельного топлива не станет критическим для Украины
  • Словакия не имеет оснований для перекрытия транзита электроэнергии Украине
  • Орбан и Фицо стали марионетками Кремля

Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок дизтоплива на украинский рынок. Также существует угроза ограничения или перекрытия поставок электроэнергии.

Однако эти действия пока не выглядят критическими для Украины. Об этом в колонке Главреда рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

видео дня

Дело в том, что объемы импорта из Венгрии и Словакии дизеля были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют. С возможным ограничением поставок электроэнергии ситуация сложнее.

"Важно подчеркнуть: пока речь идет только о политических заявлениях. До тех пор, пока не произошли конкретные действия, раскручивание этой темы может только играть на руку информационным операциям, направленным на расшатывание украинского общества", - подчеркнул эксперт.

Есть ли у Словакии основания для перекрытия транзита электроэнергии

Омельченко отметил, что с правовой точки зрения Словакия не имеет оснований для одностороннего перекрытия транзита электроэнергии. Это противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также нормам и правилам ENTSO-E и в целом европейскому праву.

Поэтому перекрытие транзита электроэнергии со стороны Словакии означало бы нарушение норм внутреннего рынка и принципов трансграничной торговли.

"Что касается заявлений о возможном ремонте или восстановлении нефтепровода "Дружба" и предположений о том, что Евросоюз может давить на Украину по этому вопросу, то такие утверждения также выглядят преувеличенными", - добавил Омельченко.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

По его словам, Украина могла бы уже давно перекрыть этот транзит, ссылаясь на факторы безопасности из-за войны, которую начала страна-агрессор Россия.

"Поэтому это чисто когнитивная война, которую начала Россия с привлечением своих вассалов Орбана и Фицо. Это еще раз свидетельствует, что ни один из этих политиков не демонстрирует готовности действовать в рамках законодательства Европейского Союза. Эти два человека фактически являются марионетками Кремля, которые подтачивают единство Европейского Союза и блока НАТО. По сути, они не имеют собственной субъектности, они полностью подчинены Кремлю", - подытожил эксперт.

Какой ультиматум Украине высказали Венгрия и Словакия

Главред писал , что, по словам министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба".

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину. Он отметил, что транспортировка по нефтепроводу "Дружба" до сих пор не возобновлена, якобы из-за решения украинской стороны, и назвал это политическим шагом.

Позиция Орбана и Фицо по Украине - последние новости

Напомним, венгерский премьер-министр раскритиковал решение ЕС предоставить Украине кредит в 90 млрд евро и заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ.

Ранее Главред писал, что премьер Словакии считает, что военного решения не может быть в войне в Украине и ЕС действует стратегически неправильно и неэффективно.

Накануне Виктор Орбан во время публичного выступления заявил, что Украина является врагом его страны. Киев постоянно призывает Брюссель лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

Другие новости:

О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Словакии Владимир Омельченко новости Венгрии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:45Украина
"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

10:20Война
США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Гороскоп Таро на сегодня 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на сегодня 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

Волочкова попала в больницу для бродяг: что случилось

Волочкова попала в больницу для бродяг: что случилось

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

Реклама
10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

09:03

Вселенная услышала их: кому из знаков зодиака станет легче уже после 19 февраля

08:59

Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

08:24

Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

08:23

"Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше

08:10

Как Россия спасает свой последний актив в Европемнение

07:45

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборовВидео

06:55

Мирные переговоры в Женеве: Зеленский заявил о трех разных позициях по ДонбассуВидео

06:11

Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

06:10

Украина подняла ставки: почему ввели санкции против Лукашенкомнение

06:00

Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минутВидео

05:02

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

04:30

Удача будет в руках трех знаков зодиака: кто получит особый подарок судьбы

03:35

Спасут дом от грибка: какие растения убивают плесень в квартире

02:45

Тайна древней катастрофы: почему миф о грандиозном потопе трещит по швам

02:21

Украина и Россия обсудили новые варианты компромисса по Донбассу – NYT

01:30

85-летний Аль Пачино и его 32-летняя экс-девушка подогрели слухи о воссоединении

Реклама
01:13

Взялся за старое: о чем беглец Влад Яма заговорил на русском языке

00:57

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временемВидео

00:19

"Поговаривают, раскабанел": Монатик ответил на критику своей внешности

00:03

Графики для Киева и области: когда отключат электроэнергию 19 февраля

18 февраля, среда
23:56

"Значительный прогресс" в Женеве: у Трампа раскрыли детали трехсторонних переговоров

23:17

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

23:14

Умер звезда "Робокопа" и "Секретных материалов" Том Нунан

23:05

Черкасская область без света: появились новые графики отключений на 19 февраля

22:46

Очередей на квартиры в Украине больше не будет: какое революционное решение приняли

22:40

Водители массово кладут соль в авто и остаются в восторге: раскрыта причинаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять