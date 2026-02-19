Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

Россия ведет войну с помощью двух вассалов в ЕС.

Орбан и Фицо полностью подчинены Кремлю / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru, скриншот

Что сказал Омельченко:

Прекращение поставок дизельного топлива не станет критическим для Украины

Словакия не имеет оснований для перекрытия транзита электроэнергии Украине

Орбан и Фицо стали марионетками Кремля

Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок дизтоплива на украинский рынок. Также существует угроза ограничения или перекрытия поставок электроэнергии.

Однако эти действия пока не выглядят критическими для Украины. Об этом в колонке Главреда рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Дело в том, что объемы импорта из Венгрии и Словакии дизеля были относительно небольшими, поэтому украинские потребители существенного влияния, вероятно, не почувствуют. С возможным ограничением поставок электроэнергии ситуация сложнее.

"Важно подчеркнуть: пока речь идет только о политических заявлениях. До тех пор, пока не произошли конкретные действия, раскручивание этой темы может только играть на руку информационным операциям, направленным на расшатывание украинского общества", - подчеркнул эксперт.

Есть ли у Словакии основания для перекрытия транзита электроэнергии

Омельченко отметил, что с правовой точки зрения Словакия не имеет оснований для одностороннего перекрытия транзита электроэнергии. Это противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также нормам и правилам ENTSO-E и в целом европейскому праву.

Поэтому перекрытие транзита электроэнергии со стороны Словакии означало бы нарушение норм внутреннего рынка и принципов трансграничной торговли.

"Что касается заявлений о возможном ремонте или восстановлении нефтепровода "Дружба" и предположений о том, что Евросоюз может давить на Украину по этому вопросу, то такие утверждения также выглядят преувеличенными", - добавил Омельченко.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

По его словам, Украина могла бы уже давно перекрыть этот транзит, ссылаясь на факторы безопасности из-за войны, которую начала страна-агрессор Россия.

"Поэтому это чисто когнитивная война, которую начала Россия с привлечением своих вассалов Орбана и Фицо. Это еще раз свидетельствует, что ни один из этих политиков не демонстрирует готовности действовать в рамках законодательства Европейского Союза. Эти два человека фактически являются марионетками Кремля, которые подтачивают единство Европейского Союза и блока НАТО. По сути, они не имеют собственной субъектности, они полностью подчинены Кремлю", - подытожил эксперт.

Какой ультиматум Украине высказали Венгрия и Словакия

Главред писал , что, по словам министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба".

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину. Он отметил, что транспортировка по нефтепроводу "Дружба" до сих пор не возобновлена, якобы из-за решения украинской стороны, и назвал это политическим шагом.

Позиция Орбана и Фицо по Украине - последние новости

Напомним, венгерский премьер-министр раскритиковал решение ЕС предоставить Украине кредит в 90 млрд евро и заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ.

Ранее Главред писал, что премьер Словакии считает, что военного решения не может быть в войне в Украине и ЕС действует стратегически неправильно и неэффективно.

Накануне Виктор Орбан во время публичного выступления заявил, что Украина является врагом его страны. Киев постоянно призывает Брюссель лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

