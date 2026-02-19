Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Жизнь

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакции

Kostya Ponomaryov
19 февраля 2026, 11:40
138
Неожиданная дружба котенка и большой собаки покорила соцсети. Видео с первой встречей питомцев набрало сотни тысяч просмотров.
Реакция большой овчарки на кошку удивила хозяйку
Реакция большой овчарки на кошку удивила хозяйку / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@emileamaybe

Вы узнаете:

  • Как овчарка отреагировала на неожиданного гостя
  • Как котенок покорил большую собаку
  • Что в поведении овчарки удивило зрителей

В TikTok стремительно набирает популярность трогательное видео, в котором хозяйка собаки приносит домой маленького котенка и показывает его своей 8-летней немецкой овчарке. По словам автора ролика, питомец отличается тревожным характером, поэтому реакция на нового "соседа" оставалась полной загадкой.

На кадрах видно, как котенок в смокинге осторожно подходит к лежащей на полу собаке. Овчарка поднимает уши, внимательно наблюдает за гостем и смотрит на хозяйку так, словно пытается понять, что происходит. Девушка поделилась роликом в TikTok.

видео дня

Неожиданная реакция собаки на нового питомца

Вместо ожидаемой настороженности зрители увидели совсем другую картину.

После секундного замешательства собака проявила удивительную мягкость. Она позволила котенку приблизиться, спокойно обнюхала его, а затем начала вести себя максимально аккуратно и дружелюбно.

В описании к видео хозяйка признается, что пес "нервничал, но оказался невероятно терпеливым, милым и нежным".

Большая овчарка подружилась с кошкой
Большая овчарка подружилась с кошкой / Фото: tiktok.com/@emileamaybe

Особенно пользователей растрогал момент, где овчарка делится с котенком своей миской с водой. В последующих сценах животные уже выглядят расслабленными рядом друг с другом, а собака даже "дарит" новому друга поцелуи.

Реакция соцсетей

Видео быстро стало вирусным, собрав сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

В комментариях зрители не скрывают эмоций. Одни шутили о характере черных котов, другие восхищались спокойствием собаки. Многие отмечали, что сочетание котят и крупных собак неизменно вызывает умиление:

  • "На мой взгляд, кошки в смокингах это отличный выбор. Они очень выразительные и действительно любят обниматься";
  • "В детстве у меня никогда не было домашних животных. Когда я познакомилась со своим мужем, он как раз нашел котят. Его немецкая овчарка очень гордилась этими малышами. Когда я входила в дом, собака подводила меня к котятам, а затем поднимала их ко мне. Он был самым лучшим псом на свете";
  • "Обожаю, когда кошечка скользит по лапам моей немецкой овчарки. У меня была кошка, которая лежала прямо посередине живота моей собаки. Они были лучшими подружками".

Несмотря на устойчивый стереотип о "вражде" кошек и собак, исследования показывают более сложную картину. Согласно данным опросов владельцев домашних животных журнала Plos One, значительная часть питомцев, живущих вместе, успешно играют, гоняются друг за другом и нередко формируют устойчивые дружеские связи.

Смотрите в видео о том как большая немецкая овчарка подружилась с котенком:

Ранее Главред писал о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Также сообщалось о том, что обычная прогулка на свежем воздухе превратилась в событие национального масштаба. В Польше пес случайно помог совершить одно из крупнейших археологических открытий за последние сто лет.
TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

соцсеть собаки кошки домашние животные интересные новости
