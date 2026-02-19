Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакции

Неожиданная дружба котенка и большой собаки покорила соцсети. Видео с первой встречей питомцев набрало сотни тысяч просмотров.

Реакция большой овчарки на кошку удивила хозяйку / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@emileamaybe

Вы узнаете:

В TikTok стремительно набирает популярность трогательное видео, в котором хозяйка собаки приносит домой маленького котенка и показывает его своей 8-летней немецкой овчарке. По словам автора ролика, питомец отличается тревожным характером, поэтому реакция на нового "соседа" оставалась полной загадкой.

На кадрах видно, как котенок в смокинге осторожно подходит к лежащей на полу собаке. Овчарка поднимает уши, внимательно наблюдает за гостем и смотрит на хозяйку так, словно пытается понять, что происходит. Девушка поделилась роликом в TikTok.

Неожиданная реакция собаки на нового питомца

Вместо ожидаемой настороженности зрители увидели совсем другую картину.

После секундного замешательства собака проявила удивительную мягкость. Она позволила котенку приблизиться, спокойно обнюхала его, а затем начала вести себя максимально аккуратно и дружелюбно.

В описании к видео хозяйка признается, что пес "нервничал, но оказался невероятно терпеливым, милым и нежным".

Большая овчарка подружилась с кошкой / Фото: tiktok.com/@emileamaybe

Особенно пользователей растрогал момент, где овчарка делится с котенком своей миской с водой. В последующих сценах животные уже выглядят расслабленными рядом друг с другом, а собака даже "дарит" новому друга поцелуи.

Реакция соцсетей

Видео быстро стало вирусным, собрав сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

В комментариях зрители не скрывают эмоций. Одни шутили о характере черных котов, другие восхищались спокойствием собаки. Многие отмечали, что сочетание котят и крупных собак неизменно вызывает умиление:

"На мой взгляд, кошки в смокингах это отличный выбор. Они очень выразительные и действительно любят обниматься";

"В детстве у меня никогда не было домашних животных. Когда я познакомилась со своим мужем, он как раз нашел котят. Его немецкая овчарка очень гордилась этими малышами. Когда я входила в дом, собака подводила меня к котятам, а затем поднимала их ко мне. Он был самым лучшим псом на свете";

"Обожаю, когда кошечка скользит по лапам моей немецкой овчарки. У меня была кошка, которая лежала прямо посередине живота моей собаки. Они были лучшими подружками".

Несмотря на устойчивый стереотип о "вражде" кошек и собак, исследования показывают более сложную картину. Согласно данным опросов владельцев домашних животных журнала Plos One, значительная часть питомцев, живущих вместе, успешно играют, гоняются друг за другом и нередко формируют устойчивые дружеские связи.

Смотрите в видео о том как большая немецкая овчарка подружилась с котенком:

