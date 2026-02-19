Мирные переговоры в Женеве: Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу

Украина поддерживает продолжение диалога, но не согласится на условия, предполагающие отказ от территорий.

Украина поддерживает продолжение диалога, но не согласится на условия, предполагающие отказ от территорий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/umerov_rustem ​

Главные тезисы:

Позиции сторон по вопросам территорий существенно расходятся

Киев не намерен выходить из Донбасса

Новый раунд переговоров пройдет в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали мирных переговоров в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля. По его словам, стороны продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция. Новый раунд переговоров также состоится в Швейцарии.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский анонсировал документ, где будут прописаны все детали того, "как можно или как необходимо осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня".

В вопросе территорий, по его словам, есть три разные позиции.

"По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции - даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий", - отметил Зеленский.

По его словам, в 2025 году в ходе мирных переговоров в Саудовской Аравии США предложили прекратить огонь, остановиться по линии разграничения и решать территориальный вопрос исключительно дипломатическим путем.

Сейчас же стороны "немного вышли из той позиции", когда США сказали о необходимости говорить о свободной экономической зоне.

"Мы ответили: "Послушайте, мы придерживаемся той же американской позиции, которая была предложена в Саудовской Аравии... Поэтому моя позиция - я хочу поддержать любой формат, чтобы не прекращать диалог. Но это не значит, что я приму все", - пояснил Зеленский.

Украина не выйдет из Донбасса

Сейчас Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

"Мы не можем просто уйти. Как такое вообще возможно? Это наша территория. И та часть, которая сейчас оккупирована - тоже наша территория... Да, это временно оккупированные территории. Это очень болезненно для нас. Но давайте остановимся там, где мы находимся. И это уже большой компромисс", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не может поддержать идею о том, чтобы добровольно отдать территорию.

"Просто так отдать ее добровольно? Я не могу поддержать такую идею. И думаю, что даже в очень трудных обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет к этому готов. Потому что, как вы сказали, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины", - сказал Зеленский

Он добавил также, что Украине нужны гарантии безопасности от США, а также присутствие представителей Европы в Украине и украинская армия в размере 800 тысяч.

"И один из очень важных моментов - линии обороны. Поэтому когда мы говорим о безопасности, когда мы говорим о Донбассе, о Донецкой области, я также думаю как президент о линиях обороны, которые там очень сильны", - добавил Зеленский.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Где пройдет новый раунд мирных переговоров

Президент Украины заявил, что следующий раунд мирных переговоров снова состоится в Швейцарии.

"Я всегда поднимал этот вопрос, при всем уважении к Ближнему Востоку и другим странам... Это агрессия против нас и против Европы. Поэтому я считаю, что мирные переговоры должны проходить в Европе", - сказал Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский сказал, где пройдет новый раунд мирных переговоров:

Мирные переговоры в Женеве - что известно

Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был "непростым, но важным". По его словам, украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.

По данным СМИ, российская делегация на переговорах в Женеве не изменила первоочередных требований для урегулирования войны РФ против Украины. Украинской делегации удалось выдержать давление со стороны российской стороны во время переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах обе стороны продемонстрировали "значительный прогресс".

По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом, который остается одним из ключевых препятствий для мирного соглашения.

"Украина отказалась от вывода войск в одностороннем порядке, поскольку это может угрожать новой агрессией со стороны России. Киев также настаивает на гарантиях безопасности", – отмечают источники издания.

Сообщается, что Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.

Существует ли дедлайн по заключению мирного соглашения: мнение эксперта

США, вероятно, хотели бы, чтобы ключевые договоренности между Украиной и Россией – при посредничестве Вашингтона – могли быть достигнуты в конце весны или в начале лета. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"В таком случае Республиканская партия и команда Трампа смогли бы летом строить свою предвыборную кампанию, опираясь на этот результат как на внешнеполитический успех", - отметил он.

У Трампа осознают: если до начала лета удалось бы склонить Россию к подписанию хотя бы каких-то договоренностей, это могло бы заставить ее отложить планы по летнему наступлению.

"В то же время стоит понимать, что это не окончательная позиция. Скорее всего, упомянутый дедлайн – конец весны или начало лета – мог быть озвучен американской стороной не в форме ультиматума, а как намерение или пожелание, при котором США было бы удобно и выгодно финализировать договоренности к началу лета", - объяснил экперт.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

