Изумительный пирог за 15 минут без замеса и хлопот - рецепт

Если вы решили испечь пирог, но не хотите возиться с тестом, тогда этот рецепт вам точно понравится. Предлагаем быстрый рецепт пирога из лаваша с сытной начинкой, с которым справится любая хозяйка.
Кстати, это идеальный вариант на завтрак, ужин или "нечто быстренькое к чаю", сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Пирог из лаваша – рецепт
Ингредиенты:
- лаваш
- 3–4 яйца
- 3 ст. л. молока
- специи по вкусу
- 100 г твердого сыра
- сардельки
Лаваш нарежьте или же порвите на небольшие кусочки.
Сардельки нарежьте на кубики, добавьте натертый твердый сыр.
Отдельно взбейте яйца со специями и молоком, залейте смесью остальные ингредиенты.
Отправьте все на разогретую сковороду, разровняйте.
Готовьте блюдо 10-15 минут до румяной корочки, пирог можно перевернуть и на другую сторону.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пирог из лаваша:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
