Изумительный пирог за 15 минут без замеса и хлопот - рецепт

Рецепт быстрого и сытного пирога из простых ингредиентов.

Пирог из лаваша - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы решили испечь пирог, но не хотите возиться с тестом, тогда этот рецепт вам точно понравится. Предлагаем быстрый рецепт пирога из лаваша с сытной начинкой, с которым справится любая хозяйка.

Кстати, это идеальный вариант на завтрак, ужин или "нечто быстренькое к чаю", сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Пирог из лаваша – рецепт

Ингредиенты:

лаваш

3–4 яйца

3 ст. л. молока

специи по вкусу

100 г твердого сыра

сардельки

Лаваш нарежьте или же порвите на небольшие кусочки.

Сардельки нарежьте на кубики, добавьте натертый твердый сыр.

Отдельно взбейте яйца со специями и молоком, залейте смесью остальные ингредиенты.

Отправьте все на разогретую сковороду, разровняйте.

Готовьте блюдо 10-15 минут до румяной корочки, пирог можно перевернуть и на другую сторону.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пирог из лаваша:

