"Шахтер" нацелился на усиление: клуб планирует сразу три подписания, кто в списке

"Шахтер" рассматривает возможность трансфера трех бразильских талантов и делает ставку на долгосрочное развитие команды.

"Шахтер" активно рассматривает трех бразильских футболистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, facebook.com/fcshakhtar

Кратко:

"Шахтер" интересуется тремя бразильскими талантами

Игроки в возрасте 17–18 лет и с перспективой для развития

Клуб стремится подписать хотя бы одного до окончания окна

Донецкий "Шахтер" продолжает стратегию развития молодых игроков и рассматривает возможность подписания трех перспективных футболистов из Бразилии, сообщает ESPN.

В фокусе клуба – 18-летний нападающий Матеус Шавьер из "Сантоса", 17-летний центральный полузащитник Габриэль Мек и 17-летний хавбек, известный под именем Бруниньо.

Особое внимание на Матеуса Шавьера

По информации издания, особое внимание уделяется трансферу Матеуса Шавьера. Его преимущество заключается в том, что нападающему уже исполнилось 18 лет, поэтому он может легально переехать в Украину.

Клуб стремится подписать хотя бы одного из кандидатов до завершения текущего трансферного окна.

ФК "Шахтер" / Инфографика: Главред

Стратегия "Шахтера" нацелена на привлечение молодых иностранных талантов, которые смогут постепенно интегрироваться в первую команду и усилить состав в будущем. Ранее клуб уже успешно реализовывал подобные трансферы, особенно из Бразилии.

ФК "Шахтер" — самый успешный футбольный клуб Украины ФК "Шахтер" — ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге. После обретения независимости Украины "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей — Кубок УЕФА в 2009 году. Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.

