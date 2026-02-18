Укр
"Шахтер" нацелился на усиление: клуб планирует сразу три подписания, кто в списке

Руслан Иваненко
18 февраля 2026, 21:46обновлено 18 февраля, 22:38
"Шахтер" рассматривает возможность трансфера трех бразильских талантов и делает ставку на долгосрочное развитие команды.
Шахтер
"Шахтер" активно рассматривает трех бразильских футболистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, facebook.com/fcshakhtar

Кратко:

  • "Шахтер" интересуется тремя бразильскими талантами
  • Игроки в возрасте 17–18 лет и с перспективой для развития
  • Клуб стремится подписать хотя бы одного до окончания окна

Донецкий "Шахтер" продолжает стратегию развития молодых игроков и рассматривает возможность подписания трех перспективных футболистов из Бразилии, сообщает ESPN.

В фокусе клуба – 18-летний нападающий Матеус Шавьер из "Сантоса", 17-летний центральный полузащитник Габриэль Мек и 17-летний хавбек, известный под именем Бруниньо.

Особое внимание на Матеуса Шавьера

По информации издания, особое внимание уделяется трансферу Матеуса Шавьера. Его преимущество заключается в том, что нападающему уже исполнилось 18 лет, поэтому он может легально переехать в Украину.

Клуб стремится подписать хотя бы одного из кандидатов до завершения текущего трансферного окна.

ФК
ФК "Шахтер" / Инфографика: Главред

Стратегия "Шахтера" нацелена на привлечение молодых иностранных талантов, которые смогут постепенно интегрироваться в первую команду и усилить состав в будущем. Ранее клуб уже успешно реализовывал подобные трансферы, особенно из Бразилии.

Футбол - новости по теме

Как ранее писал Главред, украинский футбольный клуб Шахтер возобновил интерес к 17-летнему атакующему полузащитнику бразильского Гремио и молодежной сборной Бразилии Габриэлю Меку.

Кроме того, в Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьевка Лиги наций сезона 2026/2027, и сборная Украины узнала своих соперников. Как сообщает 24 Канал, команда Сергея Реброва сыграет во втором по силе дивизионе B, группе B2.

Напомним, что футболист Самба Диалло, который ранее выступал за юношеские составы Динамо, может получить новый шанс в первой команде киевского клуба. Главный тренер бело-синих Игорь Костюк рассматривает возможность возвращения игрока в основной состав.

Читайте также:

ФК "Шахтер" — самый успешный футбольный клуб Украины

ФК "Шахтер" — ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге.

После обретения независимости Украины "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей — Кубок УЕФА в 2009 году.

Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.

новости Шахтера новости футбола новости спорта
