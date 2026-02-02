Укр
Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

Руслан Иваненко
2 февраля 2026, 17:46
157
После прихода нового тренера Динамо меняет отношение к игрокам, которые ранее не входили в планы.
Ярмоленко, Костюк, Динамо
Самба Диалло в Динамо получает новый шанс после смены тренера / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolenkoandrey, instagram.com/kostiuk.ihor

Кратко:

  • Диалло может получить шанс в первой команде
  • Костюк рассматривает его возвращение в основу
  • Футболиста видят на фланге атаки

Футболист Самба Диалло, ранее выступавший за юношеские составы Динамо, может получить новый шанс в первой команде киевского клуба. Главный тренер бело-синих Игорь Костюк рассматривает возможность возвращения игрока в основной состав.

При Шовковском игрок не входил в планы клуба

Как сообщает 24 канал со ссылкой на"Камон, плей", во времена предыдущего наставника Александра Шовковского Диалло не входил в планы клуба. В то же время нынешний тренерский штаб видит в футболисте потенциал и готов предоставить ему возможность проявить себя.

видео дня

Возможная замена Ярмоленко

По информации источника, Самбу Диалло рассматривают как игрока одного из флангов атаки. В частности, его кандидатуру изучают как возможную замену Андрею Ярмоленко, для которого текущий сезон может стать завершающим в профессиональной карьере.

Самба Диалло
Самба Диалло / Фото: instagram.com/sambadiallo_10

В Динамо надеются, что при условии уверенной игры футболист сможет усилить команду, а в перспективе — принести клубу финансовую выгоду в случае будущего трансфера.

Диалло настроен работать

Сам Диалло отметил, что нынешний наставник команды хорошо знаком ему еще со времен совместной работы в юношеском составе. По словам игрока, это добавляет ему мотивации, однако он осознает, что предыдущий опыт сотрудничества не гарантирует места в основе.

Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг
Динамо Киев / Инфографика: Главред

Также футболист сообщил, что тренер подчеркнул необходимость серьезно готовиться даже во время отпуска и не позволять себе расслабляться, ведь место в основном составе нужно заслужить на текущем этапе.

Динамо Киев - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, вокруг будущего полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко в последние месяцы активно распространялись слухи. Причиной стала ситуация с контрактом футболиста, срок действия которого подходил к концу.

Кроме того, главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк определился с основной иерархией нападающих на вторую часть сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Напомним, что аналитик и тренер по стандартным положениям киевского "Динамо" Мацей Кендзерец заявил, что сразу несколько воспитанников клубной академии могут в ближайшее время покинуть команду. Речь идет о вингере Богдане Редушко, нападающем Матвее Пономаренко и защитнике Владиславе Захарченко.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Андрей Ярмоленко новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
