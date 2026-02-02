Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

Кратко:
- Диалло может получить шанс в первой команде
- Костюк рассматривает его возвращение в основу
- Футболиста видят на фланге атаки
Футболист Самба Диалло, ранее выступавший за юношеские составы Динамо, может получить новый шанс в первой команде киевского клуба. Главный тренер бело-синих Игорь Костюк рассматривает возможность возвращения игрока в основной состав.
При Шовковском игрок не входил в планы клуба
Как сообщает 24 канал со ссылкой на"Камон, плей", во времена предыдущего наставника Александра Шовковского Диалло не входил в планы клуба. В то же время нынешний тренерский штаб видит в футболисте потенциал и готов предоставить ему возможность проявить себя.
Возможная замена Ярмоленко
По информации источника, Самбу Диалло рассматривают как игрока одного из флангов атаки. В частности, его кандидатуру изучают как возможную замену Андрею Ярмоленко, для которого текущий сезон может стать завершающим в профессиональной карьере.
В Динамо надеются, что при условии уверенной игры футболист сможет усилить команду, а в перспективе — принести клубу финансовую выгоду в случае будущего трансфера.
Диалло настроен работать
Сам Диалло отметил, что нынешний наставник команды хорошо знаком ему еще со времен совместной работы в юношеском составе. По словам игрока, это добавляет ему мотивации, однако он осознает, что предыдущий опыт сотрудничества не гарантирует места в основе.
Также футболист сообщил, что тренер подчеркнул необходимость серьезно готовиться даже во время отпуска и не позволять себе расслабляться, ведь место в основном составе нужно заслужить на текущем этапе.
Динамо Киев - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, вокруг будущего полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко в последние месяцы активно распространялись слухи. Причиной стала ситуация с контрактом футболиста, срок действия которого подходил к концу.
Кроме того, главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк определился с основной иерархией нападающих на вторую часть сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Напомним, что аналитик и тренер по стандартным положениям киевского "Динамо" Мацей Кендзерец заявил, что сразу несколько воспитанников клубной академии могут в ближайшее время покинуть команду. Речь идет о вингере Богдане Редушко, нападающем Матвее Пономаренко и защитнике Владиславе Захарченко.
Читайте также:
- Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду
- Соперница Свитолиной устроила разгром после поражения - момент попал на видео
- Стала известна победительница Australian Open-2026
Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред