Эпоха Ярмоленко может завершиться: Костюк готовит неожиданного кандидата на фланг

После прихода нового тренера Динамо меняет отношение к игрокам, которые ранее не входили в планы.

Самба Диалло в Динамо получает новый шанс после смены тренера / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolenkoandrey, instagram.com/kostiuk.ihor

Кратко:

Диалло может получить шанс в первой команде

Костюк рассматривает его возвращение в основу

Футболиста видят на фланге атаки

Футболист Самба Диалло, ранее выступавший за юношеские составы Динамо, может получить новый шанс в первой команде киевского клуба. Главный тренер бело-синих Игорь Костюк рассматривает возможность возвращения игрока в основной состав.

При Шовковском игрок не входил в планы клуба

Как сообщает 24 канал со ссылкой на"Камон, плей", во времена предыдущего наставника Александра Шовковского Диалло не входил в планы клуба. В то же время нынешний тренерский штаб видит в футболисте потенциал и готов предоставить ему возможность проявить себя.

Возможная замена Ярмоленко

По информации источника, Самбу Диалло рассматривают как игрока одного из флангов атаки. В частности, его кандидатуру изучают как возможную замену Андрею Ярмоленко, для которого текущий сезон может стать завершающим в профессиональной карьере.

Самба Диалло / Фото: instagram.com/sambadiallo_10

В Динамо надеются, что при условии уверенной игры футболист сможет усилить команду, а в перспективе — принести клубу финансовую выгоду в случае будущего трансфера.

Диалло настроен работать

Сам Диалло отметил, что нынешний наставник команды хорошо знаком ему еще со времен совместной работы в юношеском составе. По словам игрока, это добавляет ему мотивации, однако он осознает, что предыдущий опыт сотрудничества не гарантирует места в основе.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

Также футболист сообщил, что тренер подчеркнул необходимость серьезно готовиться даже во время отпуска и не позволять себе расслабляться, ведь место в основном составе нужно заслужить на текущем этапе.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

