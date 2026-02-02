Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

Отказ от этих продуктов играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

https://glavred.info/life/uchenye-nazvali-produkty-kotorye-nezametno-povyshayut-davlenie-chto-stoit-ubrat-iz-raciona-10737350.html Ссылка скопирована

Что нельзя есть при повышенном давлении / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

Обработанные продукты повышают риск гипертонии

Самые опасные: фастфуд, жареное, сладкие напитки, закуски и замороженные блюда

Меньше соли и сахара в рационе — меньше рисков для сердца

Эксперты снова подчеркивают: гипертония часто развивается не только из-за стресса или наследственности, но и из-за ежедневных пищевых привычек. По данным Verywell Health, наибольшую опасность представляют продукты, проходящие интенсивную промышленную обработку.

видео дня

Они содержат избыток соли, сахара, трансжиров и консервантов - именно эти компоненты способны повышать артериальное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты выделяют несколько категорий, которые чаще всего "работают" против здоровья сосудов.

Замороженные блюда

Пицца, буррито и другие полуфабрикаты могут содержать четверть суточной нормы натрия в одной порции. Производители щедро добавляют соль, чтобы продлить срок хранения и усилить вкус. А превышение рекомендуемых 2300 мг натрия в день напрямую связано с развитием гипертонии.

Вяленое мясо

Салями, бекон и подобные продукты содержат нитриты — соединения, которые, по данным исследований, могут провоцировать окислительный стресс и повышение давления. Регулярное употребление таких мясных изделий увеличивает нагрузку на сердце.

Подслащенные напитки

Энергетики и сладкая газированная вода — один из самых мощных факторов воспаления в организме. Метаанализ показал, что у людей, которые часто пьют напитки с добавлением сахара, риск гипертонии на 12% выше.

Пакетированные закуски

Чипсы, крекеры и сладкие снеки содержат много соли и трансжиров. Они способствуют воспалению, нарушают липидный баланс и могут повышать давление. Эксперты советуют выбирать варианты с минимальным количеством натрия и сахара.

Фастфуд

Бургеры, картофель фри и другие популярные блюда быстрого питания сочетают сразу несколько опасных факторов: избыток соли, насыщенных жиров и сахара. Регулярное употребление такого меню существенно повышает риск гипертонии.

Жареная пища

Жареная курица, картофель и другие подобные блюда содержат трансжиры, которые способствуют закупорке артерий. Исследования показывают, что у людей, особенно женщин, которые часто едят жареное, риск прегипертонии и гипертонии значительно выше.

Алкоголь

Три и более алкогольных напитка в день — прямой путь к повышенному давлению. Кроме того, алкоголь может влиять на нервную систему, провоцируя резкие скачки давления сразу после употребления.

Консервы

Многие консервированные продукты содержат избыток соли. Эксперты советуют промывать их перед употреблением — это помогает уменьшить количество натрия.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Verywellhealth Verywell Health — это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на медицинской информации. Платформа публикует материалы о здоровье, уходе за собой, заболеваниях, лечении и профилактике. Контент создается медицинскими журналистами и проходит проверку сертифицированными врачами и специалистами. Сайт принадлежит медиакомпании Dotdash Meredith и считается одним из самых надежных потребительских ресурсов в сфере здравоохранения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред