Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

Дарья Пшеничник
2 февраля 2026, 16:58
52
Отказ от этих продуктов играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона
Что нельзя есть при повышенном давлении / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Обработанные продукты повышают риск гипертонии
  • Самые опасные: фастфуд, жареное, сладкие напитки, закуски и замороженные блюда
  • Меньше соли и сахара в рационе — меньше рисков для сердца

Эксперты снова подчеркивают: гипертония часто развивается не только из-за стресса или наследственности, но и из-за ежедневных пищевых привычек. По данным Verywell Health, наибольшую опасность представляют продукты, проходящие интенсивную промышленную обработку.

видео дня

Они содержат избыток соли, сахара, трансжиров и консервантов - именно эти компоненты способны повышать артериальное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты выделяют несколько категорий, которые чаще всего "работают" против здоровья сосудов.

Замороженные блюда

Пицца, буррито и другие полуфабрикаты могут содержать четверть суточной нормы натрия в одной порции. Производители щедро добавляют соль, чтобы продлить срок хранения и усилить вкус. А превышение рекомендуемых 2300 мг натрия в день напрямую связано с развитием гипертонии.

Вяленое мясо

Салями, бекон и подобные продукты содержат нитриты — соединения, которые, по данным исследований, могут провоцировать окислительный стресс и повышение давления. Регулярное употребление таких мясных изделий увеличивает нагрузку на сердце.

Подслащенные напитки

Энергетики и сладкая газированная вода — один из самых мощных факторов воспаления в организме. Метаанализ показал, что у людей, которые часто пьют напитки с добавлением сахара, риск гипертонии на 12% выше.

Пакетированные закуски

Чипсы, крекеры и сладкие снеки содержат много соли и трансжиров. Они способствуют воспалению, нарушают липидный баланс и могут повышать давление. Эксперты советуют выбирать варианты с минимальным количеством натрия и сахара.

Фастфуд

Бургеры, картофель фри и другие популярные блюда быстрого питания сочетают сразу несколько опасных факторов: избыток соли, насыщенных жиров и сахара. Регулярное употребление такого меню существенно повышает риск гипертонии.

Жареная пища

Жареная курица, картофель и другие подобные блюда содержат трансжиры, которые способствуют закупорке артерий. Исследования показывают, что у людей, особенно женщин, которые часто едят жареное, риск прегипертонии и гипертонии значительно выше.

Алкоголь

Три и более алкогольных напитка в день — прямой путь к повышенному давлению. Кроме того, алкоголь может влиять на нервную систему, провоцируя резкие скачки давления сразу после употребления.

Консервы

Многие консервированные продукты содержат избыток соли. Эксперты советуют промывать их перед употреблением — это помогает уменьшить количество натрия.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Verywellhealth

Verywell Health — это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на медицинской информации. Платформа публикует материалы о здоровье, уходе за собой, заболеваниях, лечении и профилактике. Контент создается медицинскими журналистами и проходит проверку сертифицированными врачами и специалистами. Сайт принадлежит медиакомпании Dotdash Meredith и считается одним из самых надежных потребительских ресурсов в сфере здравоохранения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье правильное питание гипертония артериальное давление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

17:19Украина
Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

17:17Экономика
Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждать

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждать

16:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильно

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильно

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

Последние новости

17:32

В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

17:19

РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

17:17

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

16:58

Ученые назвали продукты, которые незаметно повышают давление: что стоит убрать из рациона

16:56

Кремль согласился - названо место переговоров Путина и Зеленского, чего от них ждатьВидео

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
16:48

Свадьба победительницы "Холостяка" сорвалась: Инну Белень довели до слез

16:45

РФ на Донетчине сбросила авиабомбу на дом, где жила семья с детьми: есть погибшиеФото

16:28

Работа мечты на краю света: в Антарктиде открыли набор за солидную зарплату

16:05

Ударят морозы под -30°C: синоптик назвала дату экстремального похолодания

Реклама
16:03

Человечество могло навсегда исчезнуть с лица Земли: что произошло 900 тысяч лет назад

15:47

СМИ выяснили доходы ЦПК Шабунина: более 8 млн долларов и всего один аудит за 14 лет

15:17

РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

15:17

В Харькове россияне обстреляли рынок с людьми: есть попадания и пострадавшие

15:10

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

14:59

Как по приметам на Сретение понять, когда придет весна

14:42

В Полтавской области держится лютый холод: когда мороз пойдет на спад

14:23

Электрик рассказал, как правильно подключать генератор к дому

14:16

Энергетики восстановили состояние энергосистемы после аварии - Зеленский

14:11

Удары "Цирконом" и "Орешником" направлены не на фронт: Игнат назвал истинную цель

14:00

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Реклама
13:58

"Особенно не хватает": Могилевская трогательно обратилась к погибшему СкрябинуВидео

13:57

"Альоша" - не украинское имя: как звучит правильная форма и откуда она происходит

13:21

Ситуация сложная: оккупанты пытаются окружить стратегический город - Трегубов

13:15

Вкусно, сытно и дешево: рецепт идеального супа за 20 минут

12:54

Переговоры Зеленского и Путина возможны: в Кремле назвали ультимативное условие

12:46

Более полувека назывался в честь Красной армии - что это за город Украины

12:46

"Встретились на болотах": Осадчая прошлась по Елке и ее украинском муже

12:35

Стильно, бюджетно и уникально: какие вещи нужно всегда покупать в секонд-хэнде

12:34

Начались массовые отключения света: где введены ограничения

12:18

Как спасти продукты во время отключений света: секретный трюк от Клопотенко

12:00

Миф или реальная угроза: откуда взялся страх перед пятницей 13-го

11:52

Семья Степана Гиги ответила на нападки: "Важно сказать прямо"

11:45

В Украине ввели "белый список" Starlink: кому отключат терминалы

11:44

Энергетическое перемирие завершилось: в Минэнерго сообщили о новой волне атак

11:05

Покоряют сердца мгновенно: три самых притягательных знака зодиака

10:41

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Крысам - проблема, Тиграм - решение

10:37

РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

10:30

Не семья, а биоматериал: Максакова раскрыла, зачем Путину дети от КабаевойВидео

10:18

Jerry Heil и Кажанна поставили окончательную точку в скандале — что произошло

09:47

В Одессу идут сильные морозы и ветер: когда наконец потеплеет

Реклама
09:42

Силы обороны осуществили контрнаступление: в ISW оценили ход боев на фронте

09:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

09:07

Самый удачный день месяца для каждого знака зодиака в феврале 2026

08:36

РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState

08:35

РФ массированно атаковала Черкассы и область: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

08:15

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

08:10

Почему самое большое зло – это именно неудачник Путин, а не его свитамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:36

Европе нужен контакт с Кремлем: во Франции сделали громкое заявление

07:03

Трамп сказал, кто будет останавливать войны в мире после него: неожиданное заявление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия Ротару
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять