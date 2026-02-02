Укр
"Альоша" - не украинское имя: как звучит правильная форма и откуда она происходит

Дарья Пшеничник
2 февраля 2026, 13:57обновлено 2 февраля, 14:53
Форма Алеша не является исконной для украинского языка, она заимствована из русского, как и Леха или Леша.

Мужчина в вышиванке
Как правильно назвать парня с именем "Альоша" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • "Алексей" - русская ласковая форма, не свойственная украинскому языку
  • Украинские соответствия - Олексий, Олексийко, Лесик, Олесь, Олекса
  • В разных языках существуют формы на "А", но все они соответствуют украинскому имени Алексей

В украинском языке заимствованные имена всегда адаптируются под собственные фонетические и словообразовательные нормы. Это касается и популярного в советские времена обращения "Альоша", которое до сих пор можно услышать в быту.

Но является ли оно украинским и какое полное имя стоит за этой формой? В этом разобрался Главред со ссылкой на "24 Канал".

Происхождение имени

Имя, от которого происходит "Альоша", имеет древнее греческое корни. Первоначальная форма — Ἀλέξιος, что означает "защитник". Через русскую традицию в украинский язык попала уменьшенная форма "Альоша", которая закрепилась в культуре благодаря литературе, кино и советскому влиянию.

Однако в украинской языковой системе это обращение не является искомым.

Какова украинская форма имени

В украинской традиции основное имя — Олексий. Именно от него естественно образуются уменьшительные и ласковые варианты:

  • Олексийко, Олексийчик;
  • Лесьо, Лесик - древние народные формы;
  • отдельные имена, возникшие на основе корня: Олесь, Лесь, Олекса, Олелько, Олешко.

Эти варианты соответствуют украинским словообразовательным моделям и считаются естественными для нашего языка.

Почему "Альоша" - не украинская форма

Форма "Альоша" является калькой из русского языка, так же как и просторечные "Льоша", "Льоха". Лингвисты советуют избегать их в повседневном употреблении, ведь они не соответствуют украинской традиции, а некоторые из них имеют нежелательные ассоциации (например, "леха" — самка свиньи).

Также иногда встречаются варианты Алик, Алекс, но они тоже образованы от русской основы или от имени Александр.

Отчества и производные фамилии

От имени Алексей образуются отчества:

  • Олексійович;
  • Олексіївна.

А также ряд украинских фамилий: Олексієнко, Олексійченко, Олексіюк, Олексійчук, Олексюк, Олексин, Олексишин.

Как имя звучит в разных языках

Во многих странах греческая основа сохранилась в формах, начинающихся на "А". Среди них:

  • Алексис - французская
  • Алессио - итальянская
  • Алехо - испанский
  • Алейжу - португальский
  • Алеш - каталонская
  • Алексие - румынская, сербская, хорватская
  • Элек - венгерский
  • Алексейс - латышский
  • Алексиус - литовский

Все эти формы соответствуют украинскому Алексею.

Вывод

Если вы слышите имя "Альоша", стоит помнить: в украинском языке его естественным эквивалентом является Олексій. Именно эта форма и ее ласковые варианты отражают украинскую традицию и звучат органично в нашей языковой среде.

24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

украинский язык
