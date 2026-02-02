Бомбическая закуска за 3 минуты, которую можно приготовить без света - рецепт

Во время длительных отключений света не всегда есть возможность приготовить еду. В таком случае спасают рецепты блюд, которые не требуют использования электроприборов.
Среди них, как узнал Главред, закуска из лаваша, которая готовится всего три минуты. Ее рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша под ником zefirka_recipes.
Закуска из лаваша - рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш 2 листа
- Крабовые палочки 1 уп.
- Вареные яйца 4 шт.
- Огурцы 1-2 шт.
- Плавленые сырки 2 шт.
- Укроп
- Майонез
Лаваш смазываем майонезом, далее выкладываем на него натертые сырки, крабовые палочки и яйца. Добавляем соль и перец, после чего накрываем первый лист вторым лавашем.
Его также смазываем майонезом, а затем поверх выкладываем натертый сырок, нарезанные тонкими полосками огурцы и укроп. Заворачиваем лаваш в тугой рулет и в пищевой пленке откладываем в холодильник минимум на час.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом закуски, которую легко приготовить даже без света:
@zefirka_recipes Бомбическая закуска БЕЗ СВЕТА за 3 мин? Закусочные рулетики с крабовыми палочками ⠀ ⁃ 2 листа лаваша ⁃ 1 упаковка крабовых палочек ⁃ 4 яйца вареных ⁃ 1-2 свежих огурца ⁃ 2 шт. плавленых сырка ⁃ зелень укропа ⁃ майонез ⠀ Быстро, вкусно, а если покупать на ценотижиках в @silpo.ukraine , то еще и бюджетно? ⠀ Лист лаваша смазываем майонезом, далее один натертый сырок распределяем равномерно по всей поверхности тонким слоем. ⠀ Следующий шаг - выкладываем натертые крабовые палочки и вареные яйца. Солим и перчим. Накрываем еще одним листом лаваша, снова смазываем майонезом и сыром и выкладываем огурец, нарезанный тоненькими полосками (у меня был натертый, но тогда он пускает сок, поэтому лучше резать), посыпаем укропом и скручиваем все в рулетик. ⠀ Заворачиваем в пищевую пленку и в холодильник на часок. ⠀ Приятного аппетита✨ #закуска#закускарецепт#закусканановыйгод#закусказлаваша♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
О персоне: zefirka_recipes
zefirka_recipes - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zefirka_recipes подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.
