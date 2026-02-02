Бомбическая закуска за 3 минуты, которую можно приготовить без света - рецепт

Рецепт закуски из лаваша и крабовых палочек.

Быстрая и вкусная закуска из лаваша / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Во время длительных отключений света не всегда есть возможность приготовить еду. В таком случае спасают рецепты блюд, которые не требуют использования электроприборов.

Среди них, как узнал Главред, закуска из лаваша, которая готовится всего три минуты. Ее рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша под ником zefirka_recipes.

Закуска из лаваша - рецепт

Ингредиенты:

Лаваш 2 листа

Крабовые палочки 1 уп.

Вареные яйца 4 шт.

Огурцы 1-2 шт.

Плавленые сырки 2 шт.

Укроп

Майонез

Лаваш смазываем майонезом, далее выкладываем на него натертые сырки, крабовые палочки и яйца. Добавляем соль и перец, после чего накрываем первый лист вторым лавашем.

Его также смазываем майонезом, а затем поверх выкладываем натертый сырок, нарезанные тонкими полосками огурцы и укроп. Заворачиваем лаваш в тугой рулет и в пищевой пленке откладываем в холодильник минимум на час.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом закуски, которую легко приготовить даже без света:

