Бомбическая закуска за 3 минуты, которую можно приготовить без света - рецепт

Анна Косик
2 февраля 2026, 05:24
Рецепт закуски из лаваша и крабовых палочек.
Время приготоления Время приготовления: 3 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 1 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
закуска из лаваша
Быстрая и вкусная закуска из лаваша / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Во время длительных отключений света не всегда есть возможность приготовить еду. В таком случае спасают рецепты блюд, которые не требуют использования электроприборов.

Среди них, как узнал Главред, закуска из лаваша, которая готовится всего три минуты. Ее рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша под ником zefirka_recipes.

Закуска из лаваша - рецепт

Ингредиенты:

  • Лаваш 2 листа
  • Крабовые палочки 1 уп.
  • Вареные яйца 4 шт.
  • Огурцы 1-2 шт.
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Укроп
  • Майонез

Лаваш смазываем майонезом, далее выкладываем на него натертые сырки, крабовые палочки и яйца. Добавляем соль и перец, после чего накрываем первый лист вторым лавашем.

Его также смазываем майонезом, а затем поверх выкладываем натертый сырок, нарезанные тонкими полосками огурцы и укроп. Заворачиваем лаваш в тугой рулет и в пищевой пленке откладываем в холодильник минимум на час.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом закуски, которую легко приготовить даже без света:

@zefirka_recipes Бомбическая закуска БЕЗ СВЕТА за 3 мин? Закусочные рулетики с крабовыми палочками ⠀ ⁃ 2 листа лаваша ⁃ 1 упаковка крабовых палочек ⁃ 4 яйца вареных ⁃ 1-2 свежих огурца ⁃ 2 шт. плавленых сырка ⁃ зелень укропа ⁃ майонез ⠀ Быстро, вкусно, а если покупать на ценотижиках в @silpo.ukraine , то еще и бюджетно? ⠀ Лист лаваша смазываем майонезом, далее один натертый сырок распределяем равномерно по всей поверхности тонким слоем. ⠀ Следующий шаг - выкладываем натертые крабовые палочки и вареные яйца. Солим и перчим. Накрываем еще одним листом лаваша, снова смазываем майонезом и сыром и выкладываем огурец, нарезанный тоненькими полосками (у меня был натертый, но тогда он пускает сок, поэтому лучше резать), посыпаем укропом и скручиваем все в рулетик. ⠀ Заворачиваем в пищевую пленку и в холодильник на часок. ⠀ Приятного аппетита✨ #закуска#закускарецепт#закусканановыйгод#закусказлаваша♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

О персоне: zefirka_recipes

zefirka_recipes - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zefirka_recipes подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.

