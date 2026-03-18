Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Инна Ковенько
18 марта 2026, 15:51
НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 19 марта.
Курс валют на 19 марта
Курс валют на 19 марта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В четверг, 19 марта, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро значительно ослабили свои позиции. Злотый тоже демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 19 марта

На четверг официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,89 гривни за доллар. Таким образом, доллар ослабил свои позиции на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 19 марта

Курс евро также стремительно упал. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,52 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек.

Курс злотого на 19 марта

НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 19 марта по сравнению с 18 марта на 5 копеек — до 11,83 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на 18 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро выросла.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Новости партнеров

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
