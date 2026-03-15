Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

Мария Тупик
15 марта 2026, 11:57
Когда цены на продукты в Украине могут сильно взлететь, рассказал эксперт.
Цены на продукты
Цены на продукты в Украине / pixabay

Главное:

  • Цены на борщовый набор в Украине
  • Когда подорожают тепличные овощи

Цены на продукты в Украине за последнее время показывают значительный рост. Однако овощи борщевого набора в 2026 остаются ниже, чем в прошлом году.

"Цены на овощи борщевого набора 2026 года ниже, чем в 2025 году. Эта динамика подтверждается тем, что осенью были хорошие урожаи овощей, что позволило произвести качественные запасы продуктов", — говорит аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

видео дня

По словам эксперта, внутренние ресурсы постепенно иссякают, поэтому к июню на рынке будет расти доля импорта. Соответственно, заграничные овощи будут стоить дороже.

Цены на огурцы и помидоры

Однако стоимость тепличных продуктов будет зависеть от курса валют и цен на топливо.

Увеличение предложения именно украинского тепличного продукта ожидается в мае. Цены в этот период должны стать доступнее.

"Увеличение украинского предложения помидоров и огурцов можно ожидать в мае, если не будет резких перепадов температур", — отметил Максим Гопка.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последне новости

Как писал Главред, в ближайшие недели цены на большинство продуктов питания в Украине останутся стабильными. Они будут примерно на том же уровне, что и в феврале. Но перед Пасхой ожидается подорожание.

В Украине наблюдается дефицит гречки из-за сокращения посевных площадей и уменьшения урожая, что будет способствовать росту цен. По словам экономиста Светланы Черемисиной, в 2025 году производство гречки составило 70,8 тыс. тонн при внутреннем потреблении 100-110 тыс. тонн.

Ситуация с ценами на мясо в Украине остается стабильной из-за войны и последствий атак на энергосистему. В марте 2026 года роста цен на говядину, свинину и курятину не ожидается — они останутся на уровне февраля.

О персоне: Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты Максим Гопка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять