В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

Цены на продукты в Украине за последнее время показывают значительный рост. Однако овощи борщевого набора в 2026 остаются ниже, чем в прошлом году.
"Цены на овощи борщевого набора 2026 года ниже, чем в 2025 году. Эта динамика подтверждается тем, что осенью были хорошие урожаи овощей, что позволило произвести качественные запасы продуктов", — говорит аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.
По словам эксперта, внутренние ресурсы постепенно иссякают, поэтому к июню на рынке будет расти доля импорта. Соответственно, заграничные овощи будут стоить дороже.
Цены на огурцы и помидоры
Однако стоимость тепличных продуктов будет зависеть от курса валют и цен на топливо.
Увеличение предложения именно украинского тепличного продукта ожидается в мае. Цены в этот период должны стать доступнее.
"Увеличение украинского предложения помидоров и огурцов можно ожидать в мае, если не будет резких перепадов температур", — отметил Максим Гопка.
Цены на продукты в Украине - последне новости
Как писал Главред, в ближайшие недели цены на большинство продуктов питания в Украине останутся стабильными. Они будут примерно на том же уровне, что и в феврале. Но перед Пасхой ожидается подорожание.
В Украине наблюдается дефицит гречки из-за сокращения посевных площадей и уменьшения урожая, что будет способствовать росту цен. По словам экономиста Светланы Черемисиной, в 2025 году производство гречки составило 70,8 тыс. тонн при внутреннем потреблении 100-110 тыс. тонн.
Ситуация с ценами на мясо в Украине остается стабильной из-за войны и последствий атак на энергосистему. В марте 2026 года роста цен на говядину, свинину и курятину не ожидается — они останутся на уровне февраля.
О персоне: Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
