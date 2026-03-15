В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

Когда цены на продукты в Украине могут сильно взлететь, рассказал эксперт.

Цены на борщовый набор в Украине

Когда подорожают тепличные овощи

Цены на продукты в Украине за последнее время показывают значительный рост. Однако овощи борщевого набора в 2026 остаются ниже, чем в прошлом году.

"Цены на овощи борщевого набора 2026 года ниже, чем в 2025 году. Эта динамика подтверждается тем, что осенью были хорошие урожаи овощей, что позволило произвести качественные запасы продуктов", — говорит аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

По словам эксперта, внутренние ресурсы постепенно иссякают, поэтому к июню на рынке будет расти доля импорта. Соответственно, заграничные овощи будут стоить дороже.

Цены на огурцы и помидоры

Однако стоимость тепличных продуктов будет зависеть от курса валют и цен на топливо.

Увеличение предложения именно украинского тепличного продукта ожидается в мае. Цены в этот период должны стать доступнее.

"Увеличение украинского предложения помидоров и огурцов можно ожидать в мае, если не будет резких перепадов температур", — отметил Максим Гопка.

Какие продукты подорожают в марте

Как писал Главред, в ближайшие недели цены на большинство продуктов питания в Украине останутся стабильными. Они будут примерно на том же уровне, что и в феврале. Но перед Пасхой ожидается подорожание.

В Украине наблюдается дефицит гречки из-за сокращения посевных площадей и уменьшения урожая, что будет способствовать росту цен. По словам экономиста Светланы Черемисиной, в 2025 году производство гречки составило 70,8 тыс. тонн при внутреннем потреблении 100-110 тыс. тонн.

Ситуация с ценами на мясо в Украине остается стабильной из-за войны и последствий атак на энергосистему. В марте 2026 года роста цен на говядину, свинину и курятину не ожидается — они останутся на уровне февраля.

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

