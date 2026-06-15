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Жесткий обстрел Украины: встретиться ли Путин с Зеленским и как отреагировал Китай

Ангелина Подвысоцкая
15 июня 2026, 17:00
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Российские оккупанты атаковали Киев, Днепр, Харьков и другие говора. В результате атаки повреждена Киево-Печерская лавра.
атака на Украину
Последствия атаки на Украину 15 июня / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Украина получила ракеты к ПВО
  • РФ 15 июня атаковала Украину ракетами и дронами
  • Китай отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре

Российские оккупанты 15 июня атаковали Украину большим количеством ракет и дронов. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Сколько ракет и дронов атаковали Украину

Воздушные силы ВСУ сообщают, что всего враг применил 70 ракет:

видео дня
  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон",
  • 34 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400",
  • 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К.

Также Украину атаковали 611 дронов различных типов:

  • Shahed,
  • Гербера,
  • Италмас,
  • баражующий боеприпас "Бандероль",
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Нашим защитникам удалось сбить или подавить 50 ракет и 582 дрона. Однако вражеские попадания были зафиксированы в 42 локациях. Также в 12 локациях упали обломки дронов.

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Российские ракеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Украина получила ракеты для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры продолжают передавать Украине ракеты для ПВО, сообщает Новости Live. Однако Украина должна работать над пополнением запасов после использования этих ракет.

"Был у нас пакет ракет Patriot, недавно он был доставлен в Украину. Сейчас уже после того, как мы использовали ракеты, можно говорить об этом. Было достаточно сбивать баллистику, но не все дроны были сбиты", — сказал президент.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Баллистические ракеты остаются проблемой для Украины

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что баллистические ракеты являются проблемой для украинской ПВО. Из 34 ракет "Искандер" были сбиты лишь 15.

По его словам, этот массированный обстрел по характеру и специфике подобен атаке 2 июня.

"Этот обстрел похож на обстрел 2 июня. Надо было менять некоторые цифры. Отличается тем, что не было крылатых ракет "Калибр", но вместо них были крылатые ракеты "Искандер-К", — отметил Игнат.

Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Зеленский резко высказался о Путине после атаки на Украину

Журналисты спросили у президента Украины Владимира Зеленского, что бы он сказал российскому диктатору Владимиру Путину. В свою очередь Зеленский намекнул на том, что Киев уже готовит ответ на атаку, сообщает "Новини.Live".

"А мы еще скажем. Вы увидите", — лаконично ответил президент.

Зеленский считает, что Путин намеренно ударил по Украине после дня рождения американского президента Дональда Трампа. Оккупанты несколько дней собирали ракеты и дроны, чтобы применить сразу как можно больше воздушных целей одновременно.

"Я считаю, что он рассчитывал, что сначала будет поздравлять президента Соединенных Штатов Америки, чтобы ему не пришлось оправдываться. Безусловно, если бы была массированная атака (ранее — ред.), команда президента и сам он поднял бы этот вопрос. Путин, как всегда, абсолютно цинично поздравил президента США и после этого абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине", — сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Путина

Владимир Зеленский предложил организовать встречу с российским диктатором на полях саммита G7 во Франции, сообщает The Guardian.

Украина хотела обсудить с РФ возможные пути завершения войны, но в Кремле еще раз отказались от диалога.

"Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будет Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон, то есть Европа плюс Америка. Это, по-моему, очень хорошая возможность встретиться всем вместе ... Европа и Соединенные Штаты были согласны, а Россия в очередной раз продемонстрировала, что…они не готовы к разговору", — добавил глава государства.

Заявление Минобороны РФ

Российские оккупанты сделали циничное заявление, в котором солгали об атаке на Украину. В Минобороны РФ утверждают, что удары по Киеву стали "ответом на террористические акты со стороны Украины". При этом там не уточнили, о каких именно "терактах" идет речь.

В российском ведомстве добавили, что удары были нанесены "высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса", а также по "военным аэродромам и территориальным центрам комплектования".

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Киев 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dsns_telegram

РФ ударила по Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины утверждает, что Россия ударила по Киево-Печерской лавре беспилотником "Герань-2", который является российской версией иранского дрона "Шахед".

Удар произошел в 1:50 15 июня 2026 года. Сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона. Также было установлено, что его комплектующие изготовлены на территории РФ в Алабуге.

В результате "прилета" повреждены крыша, купола, стены, остекление собора. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Военное преступление".

  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Киево-Печерской лавре
    Последствия удара по Киево-Печерской лавре Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Реакция Китая на удар РФ по Лавре

Спикер МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Китай поддерживает мирные переговоры и призвал все стороны создать условия для политического урегулирования конфликта, пишет Укринформ.

"В вопросе "украинского кризиса" позиция Китая была и остается последовательной и четкой ... Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", — сказал Линь.

Какова цель атак РФ в столице — мнение эксперта

Как сообщал Главред, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире Киев24 подчеркнул, что повреждение системы водоснабжения может стать одной из главных угроз для Киева в летний период. По его словам, существует риск целенаправленных атак на инфраструктуру водоснабжения столицы.

"Враг будет пытаться оставить Киев без воды, и к этому нужно готовиться каждому киевлянину. Если в случае со светом преимущественно все уже имеют EcoFlow и подобные зарядные станции, то в других случаях нужно тщательно готовиться", — предупредил он.

Игнатьев советует без паники сформировать минимальный запас воды на несколько дней. По его словам, необходимо иметь примерно 2 литра питьевой воды на одного человека в сутки и 3-4 литра технической.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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