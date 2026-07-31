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Супруги нашли в старом доме целые пачки денег: где был спрятан тайник

Константин Пономарев
31 июля 2026, 14:30
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Старая банка под лестницей оказалась тайником с деньгами 1970-х. Супруги нашли купюры на сумму более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.
Супруги нашли в старом доме банку c пачками денег
Супруги нашли в старом доме банку c пачками денег / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@scruffyandsorted

Вы узнаете:

  • Что скрывалось под лестницей в старом доме
  • Почему супруги боялись открыть банку
  • Откуда взялись пачки денег

Супружеская пара из Великобритании не поверила своим глазам, когда во время осмотра старого дома обнаружила необычный тайник. Внутри забытой банки, которая несколько месяцев просто стояла в стороне из-за неприятного запаха, оказались пачки британских банкнот 1970-х годов.

Общая сумма находки превысила 1000 фунтов стерлингов. Причем деньги, судя по всему, пролежали в доме несколько десятилетий, прежде чем их случайно обнаружили новые владельцы. Об этом британка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Что супруги нашли под лестницей

Луиза и ее муж Дэн живут в старом британском доме, построенном еще до начала XX века. Во время осмотра здания супруги заметили замурованный участок стены под лестницей, ведущей в подвал.

Необычное место сразу вызвало у них интерес. За стеной нашли старые вещи, среди которых были уголь и банка с краской.

Однако именно эта банка впоследствии стала главной находкой.

За стеной нашли старые вещи, среди которых были уголь и банка с краской
За стеной нашли старые вещи, среди которых были уголь и банка с краской / Фото: tiktok.com/@scruffyandsorted

По словам Луизы, емкость выглядела настолько старой и неприятной, что супруги не решались ее открывать.

"Мы отложили ее в сторону на несколько месяцев и боялись открывать, потому что от нее пахло аммиаком", - рассказала женщина.

В какой-то момент любопытство все же победило. Супруги решили открыть банку и включили камеру телефона, чтобы записать происходящее.

Вместо остатков краски внутри оказались пачки старых денежных купюр.

Деньги пролежали в доме около полувека

После обнаружения супруги выяснили, что найденные банкноты относятся к 1970-м годам. Их общая сумма составила около 1336 долларов (почти 60 тысяч гривен).

Для Луизы и Дэна это стало полной неожиданностью.

"Никто из нас не ожидал, что внутри окажутся деньги", - призналась британка.

Деньги пролежали в доме около полувека
Деньги пролежали в доме около полувека / Фото: tiktok.com/@scruffyandsorted

Особенно запоминающейся находка стала для детей семьи. Неожиданное открытие превратилось для них в настоящее семейное приключение, которое, по словам Луизы, дети наверняка будут вспоминать еще много лет.

При этом найденные деньги оказались полезны семье не только как необычный сувенир из прошлого.

"Было приятно немного побаловать детей и оплатить счета", - рассказала Луиза.

На тот момент женщина была без работы, поэтому неожиданная находка помогла семье немного снизить финансовую нагрузку.

Необычная находка стала вирусной

История быстро распространилась в TikTok. Опубликованное видео собрало почти 200 тысяч просмотров, а пользователи начали обсуждать не только найденные деньги, но и собственные открытия во время ремонта старых домов.

Некоторые предположили, что отдельные старые британские банкноты могут представлять интерес для коллекционеров. Их стоимость иногда зависит не только от номинала, но и от года выпуска, серии и редкости конкретной купюры.

Общая сумма составила около 1336 долларов (почти 60 тысяч гривен
Общая сумма составила около 1336 долларов (почти 60 тысяч гривен / Фото: tiktok.com/@scruffyandsorted

В комментариях пользователи также поделились собственными историями.

"А в нашем новом подвале мы нашли только черепа крыс и белок", - написал один из пользователей.

Еще один пользователь обратил внимание на возможную коллекционную ценность старых банкнот.

"Валюта с изображением головы королевы всегда может быть обменена. Она также продается на eBay дороже номинальной стоимости. Поищите редкие банкноты и банкноты разных годов выпуска", - написал еще один.

Смотрите в видео о том, что супруги нашли в старой банке:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события. Они несколько лет жили в старинном доме, где, по их словам, происходили необъяснимые явления.

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TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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