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Правильный момент: когда остановить полив арбузов, чтобы не стали водянистыми

Руслан Иваненко
31 июля 2026, 01:13обновлено 31 июля, 02:04
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Специалист объяснил, как правильно сократить полив арбузов, чтобы не испортить вкус будущего урожая.
Арбуз
Как постепенно сократить полив арбузов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда нужно перестать поливать арбузы
  • Как понять, что плоды уже созревают
  • Почему резкое прекращение полива может навредить растению

Многие огородники убеждены, что чем больше поливать арбузы, тем крупнее и вкуснее они вырастут. Однако на практике именно избыток влаги в конце сезона часто становится причиной того, что плоды теряют насыщенный вкус, а мякоть становится водянистой.

Главред решил выяснить, когда нужно прекращать полив арбузов, чтобы получить максимально сладкий урожай.

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Как рассказал опытный садовод и автор YouTube-канала "Виноград и садоводство", режим полива напрямую влияет на накопление сахаров в плодах.

По его словам, после того как арбуз достигает максимального размера, растение переходит к завершающему этапу развития, когда основной задачей становится накопление питательных веществ. Избыток воды в этот период только мешает этому естественному процессу.

"На самом деле лишняя вода разбавляет концентрацию сахаров в ягоде. Арбуз устроен очень просто: листья вырабатывают питательные вещества благодаря солнцу, затем эти вещества перемещаются в плоды. Если влаги слишком много, растение направляет больше сил на транспортировку воды, чем на накопление сахара", - отмечает специалист.

Когда нужно сокращать полив арбузов

Огородник рекомендует примерно за две-три недели до полного созревания плодов постепенно сокращать полив. Такой подход помогает растению направить ресурсы на формирование вкуса, а не на накопление лишней влаги.

О том, что пришло время ограничивать полив, свидетельствуют несколько характерных признаков. Прежде всего, арбуз перестает заметно увеличиваться в размерах. Еще одним сигналом является подсыхание усика у плодоножки, что свидетельствует о завершении активной фазы роста.

Также меняется цвет пятна на нижней части плода, соприкасающейся с землей: вместо белого оно становится желтым или кремовым.

Впрочем, садовод предостерегает от резкого отказа от полива. Особенно опасным это может быть во время сильной жары, когда растение рискует испытать стресс из-за внезапного дефицита влаги.

"Важно не прекращать полив резко, а постепенно сокращать его. Если, например, сегодня вы поливали по 20 л на куст, а завтра полностью прекратите полив, растение может испытать стресс, особенно при жаре свыше 30 градусов. Правильнее действовать постепенно: сначала уменьшить объем воды вдвое, через несколько дней еще сократить и уже потом полностью прекратить полив", - советует эксперт.

Правильный момент: когда остановить полив арбузов, чтобы не стали водянистыми
/ Инфографика: Главред

Какой режим полива считается правильным

Специалисты также не рекомендуют часто поливать арбузы небольшими порциями. Такой способ способствует формированию поверхностной корневой системы, из-за чего растение становится более зависимым от регулярного увлажнения.

Вместо этого оптимальным вариантом считается редкий, но обильный полив на начальных этапах развития с последующим постепенным его сокращением по мере созревания плодов.

Как правильно сокращать полив арбузов и когда это делать, смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Виноград и садоводство"

YouTube-канал "Виноград и садоводство" - это тематический украиноязычный канал, посвященный выращиванию винограда и уходу за садовыми культурами. Автор контента делится практическими советами из собственного опыта, в частности по обрезке, формированию кустов, подкормке, защите от болезней и сезонному уходу за виноградником.

На канале регулярно публикуются видео с объяснениями агротехнических работ в разные периоды развития винограда, включая весеннее начало вегетации, цветение, формирование завязи и подготовку к сбору урожая. Особое внимание уделяется профилактике болезней и работе с системными и биологическими средствами защиты растений.

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