Крестоцветная блошка исчезнет из капусты за 2 дня: проверенный метод без химии

Опытный садовод объяснил, как правильно обработать капусту, чтобы полностью избавиться от крестоцветной блошки.

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Как приготовить раствор, чтобы биопрепарат подействовал максимально эффективно / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com

Вы узнаете:

Чем обработать капусту от крестоцветной блошки

Как правильно приготовить биопрепарат для обработки

Когда опрыскивать капусту для максимального эффекта

Крестоцветная блошка остается одним из самых опасных вредителей капусты. Насекомое быстро размножается, легко перемещается между грядками и повреждает листья, что негативно сказывается на развитии растения и будущем урожае.

Главред решил выяснить, как эффективно защитить капусту от крестоцветной блошки без использования агрессивной химии и какие правила обработки помогают достичь максимального результата.

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Как рассказал опытный огородник и автор YouTube-канала "Полезное ТВ", использование химических инсектицидов на приусадебном участке может повлиять на безопасность будущего урожая. Именно поэтому многие огородники всё чаще выбирают биологические средства защиты, которые помогают бороться с вредителями и в то же время сохраняют экологичность овощей.

"Действующее вещество препарата Актофит называется аверсектин С, это биологический инсектоакарицид, который вырабатывают почвенные грибы: стрептомицис авермитилис", - отмечает специалист.

Как правильно приготовить биопрепарат

По словам эксперта, эффективность биологического препарата напрямую зависит от правильного приготовления рабочего раствора. Перед использованием средство нужно тщательно растворить в небольшом количестве воды, а уже затем довести до необходимого объема.

"Его нужно разводить правильно: берём небольшую ёмкость, добавляем туда препарат и хорошо перемешиваем, чтобы он растворился в этой воде. И этот препарат не действует без прилипателя, он просто смывается и не задерживается на листьях, особенно на капусте", - пояснил огородник.

Специалист также отмечает, что для приготовления раствора следует использовать воду комнатной температуры. Холодная вода может существенно снизить эффективность биологических препаратов и, соответственно, ухудшить результат обработки.

Как опрыскивать капусту для максимального эффекта

Чтобы полностью избавиться от крестоцветной блошки, важно опрыскивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев. Кроме того, рекомендуется обработать поверхность почвы вокруг растений, ведь во время опрыскивания часть насекомых может перепрыгивать на землю и оставаться в живых.

Проводить обработку лучше всего в вечерние часы после захода солнца. Это связано с тем, что прямые солнечные лучи негативно влияют на биологические препараты и могут снизить их эффективность.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Подробные рекомендации по борьбе с крестоцветной блошкой, правильному приготовлению биопрепарата и технике обработки капусты смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Полезное ТВ" YouTube-канал "Полезное ТВ" - это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На этот канал подписано более 2,92 миллиона пользователей.

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