Почему Токаев призвал Путина остановить войну именно сейчас: назван важный нюанс

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос объяснил, почему обращение казахстанского лидера следует адресовать не Киеву, а Москве.

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Токаев призвал положить конец войне - названа истинная причина заявления / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Заявление Токаева связано с ударами по нефтеэкспорту Казахстана

Удары в Каспии будут продолжаться, суда РФ - легитимная цель

Заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева во время встречи с диктатором и военным преступником Путиным о необходимости завершения войны в Украине связано не с дипломатическими соображениями, а с конкретными экономическими потерями. Украинские удары по Каспию и Черному морю создают проблемы для экспорта казахстанской нефти. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в интервью Главред.

Эксперт объясняет логику такого обращения казахстанского лидера и указывает, кому на самом деле адресовано это послание.

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"Мы объективно создаем проблемы для экспорта казахстанской нефти - как на Каспии, так и на Чёрном море. Поэтому реакция Казахстана вполне понятна. Обращаться в этой ситуации нужно именно к Путину, который начал эту войну, ведь обращение к Украине не имеет никакого смысла", - отметил Семиволос.

Как будет развиваться ситуация в Каспии

Прогнозируя развитие событий вокруг морских операций, эксперт обозначил круг потенциальных объектов для следующих ударов и оценил позицию соседнего государства в регионе.

"Думаю, Украина и в дальнейшем будет наносить удары в Каспии. Не уверен, что главной целью станут именно иранские суда, но если они направляются в российские порты или выходят из них, они являются легитимными военными целями. Что касается реакции Ирана, то пока я вижу её преимущественно дипломатической", - считает Семиволос.

Дрон "Лютый" / Инфографика Главред

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О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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