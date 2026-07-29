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Почему 30 июля не рекомендуется совершать крупные покупки: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
29 июля 2026, 10:45
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По поверьям, дата 30 июля не считалась удачной для ссуд, крупных покупок или других важных финансовых решений.
Какой церковный праздник 30 июля
Какой церковный праздник 30 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 30 июля
  • Что можно делать 30 июля
  • Что нельзя делать 30 июля

В четверг, 30 июля, православная церковь чтит память святых апостолов Силы и Силуана, а также их сподвижников. Многие исследователи считают, что речь идет об одном человеке: в книге Деяний апостолов он упоминается как Сила, а в посланиях апостолов Павла и Петра - как Силуан. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 июля

Силуан был одним из наиболее почитаемых членов Иерусалимской церкви. После Апостольского собора его вместе с Иудой Варсавой направили в Антиохию, чтобы передать решение о том, что обращенным в христианство язычникам не требуется соблюдать все нормы иудейского закона.

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Позже Сила стал одним из самых близких соратников апостола Павла во время его второго миссионерского путешествия. Вместе они проповедовали христианское учение в Сирии, Киликии, Македонии и Греции, посетив Филиппы, Солунь, Верию, Коринф и другие города.

Одним из самых известных событий их служения стала история в Филиппах. За проповедь Евангелия Павла и Силу жестоко избили и заключили в темницу. Несмотря на страдания, они продолжали молиться и прославлять Бога. По преданию, в полночь произошло сильное землетрясение, двери тюрьмы распахнулись, а оковы узников упали. Потрясенный случившимся тюремный страж уверовал во Христа и вместе со своей семьей принял крещение.

После завершения миссионерских путешествий Силуан продолжил распространять христианскую веру. В первом послании апостола Петра он назван "верным братом", что свидетельствует о его высоком авторитете среди первых христиан.

Согласно церковному преданию, впоследствии Силуан стал епископом и до конца своей жизни посвятил себя проповеди Евангелия и укреплению христианской общины.

Приметы 30 июля

  • Если день солнечный и жаркий, август будет теплым и сухим.
  • Дождь 30 июля предвещает влажную и дождливую осень.
  • Обильная утренняя роса - к ясной и хорошей погоде.

Что нельзя делать 30 июля

Народная мудрость советует 30 июля не отказывать тем, кто обращается за помощью, ведь считалось, что безразличие может обернуться собственными трудностями. Также в этот день избегали лености, излишеств в еде и употреблении алкоголя. Кроме того, по поверьям, дата не считалась удачной для ссуд, крупных покупок или других важных финансовых решений.

Что можно делать 30 июля

Считалось, что 30 июля нельзя проводить в бездействии. Наоборот, чем больше успеть сделать полезных дел, тем крепче будет здоровье и счастливее - будущий год. Именно поэтому в этот день охотно работали в поле, возились по хозяйству и начинали новые дела.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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