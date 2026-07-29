Почему 30 июля не рекомендуется совершать крупные покупки: какой церковный праздник

По поверьям, дата 30 июля не считалась удачной для ссуд, крупных покупок или других важных финансовых решений.

https://glavred.info/holidays/pochemu-30-iyulya-ne-rekomenduetsya-sovershat-krupnye-pokupki-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10784363.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 30 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 30 июля

Что можно делать 30 июля

Что нельзя делать 30 июля

В четверг, 30 июля, православная церковь чтит память святых апостолов Силы и Силуана, а также их сподвижников. Многие исследователи считают, что речь идет об одном человеке: в книге Деяний апостолов он упоминается как Сила, а в посланиях апостолов Павла и Петра - как Силуан. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 июля

Силуан был одним из наиболее почитаемых членов Иерусалимской церкви. После Апостольского собора его вместе с Иудой Варсавой направили в Антиохию, чтобы передать решение о том, что обращенным в христианство язычникам не требуется соблюдать все нормы иудейского закона.

видео дня

Позже Сила стал одним из самых близких соратников апостола Павла во время его второго миссионерского путешествия. Вместе они проповедовали христианское учение в Сирии, Киликии, Македонии и Греции, посетив Филиппы, Солунь, Верию, Коринф и другие города.

Одним из самых известных событий их служения стала история в Филиппах. За проповедь Евангелия Павла и Силу жестоко избили и заключили в темницу. Несмотря на страдания, они продолжали молиться и прославлять Бога. По преданию, в полночь произошло сильное землетрясение, двери тюрьмы распахнулись, а оковы узников упали. Потрясенный случившимся тюремный страж уверовал во Христа и вместе со своей семьей принял крещение.

После завершения миссионерских путешествий Силуан продолжил распространять христианскую веру. В первом послании апостола Петра он назван "верным братом", что свидетельствует о его высоком авторитете среди первых христиан.

Согласно церковному преданию, впоследствии Силуан стал епископом и до конца своей жизни посвятил себя проповеди Евангелия и укреплению христианской общины.

Приметы 30 июля

Если день солнечный и жаркий, август будет теплым и сухим.

Дождь 30 июля предвещает влажную и дождливую осень.

Обильная утренняя роса - к ясной и хорошей погоде.

Что нельзя делать 30 июля

Народная мудрость советует 30 июля не отказывать тем, кто обращается за помощью, ведь считалось, что безразличие может обернуться собственными трудностями. Также в этот день избегали лености, излишеств в еде и употреблении алкоголя. Кроме того, по поверьям, дата не считалась удачной для ссуд, крупных покупок или других важных финансовых решений.

Что можно делать 30 июля

Считалось, что 30 июля нельзя проводить в бездействии. Наоборот, чем больше успеть сделать полезных дел, тем крепче будет здоровье и счастливее - будущий год. Именно поэтому в этот день охотно работали в поле, возились по хозяйству и начинали новые дела.

Читайте также:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред