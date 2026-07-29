Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Планета превратилась в гигантскую печь: названа новая причина гибели динозавров

Алексей Тесля
29 июля 2026, 02:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Решающим фактором гибели динозавров стало не само столкновение астероида с Землей.
Динозавр
Раскрыта причина гибели динозавров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Фактором гибели динозавров стало перегревание атмосферы
  • Спастись могли лишь животные, укрывшиеся под землей или в воде

Новое исследование предполагает, что решающим фактором гибели динозавров стало не само столкновение астероида с Землей, а последовавшее за ним глобальное перегревание атмосферы.

После удара в воздух поднялось огромное количество раскаленной пыли и частиц, которые удерживали тепло у поверхности планеты, превратив ее в подобие гигантской печи, пишет The Telegraph.

видео дня

По расчетам исследователей, температура на поверхности резко выросла до уровня, смертельно опасного для большинства живых организмов. Масштабный нагрев вызвал повсеместные пожары и сделал условия непригодными для жизни. Спастись могли лишь животные, укрывшиеся под землей или в воде.

Авторы работы считают, что именно длительное сохранение тепла в атмосфере превратило локальную катастрофу в глобальное массовое вымирание. Кроме того, мелкие частицы пыли могли оставаться в воздухе еще многие годы, продолжая негативно влиять на экосистемы Земли даже после окончания катастрофы.

Люди смогут понимать животных: ученые назвали сроки

Специалисты прогнозируют, что уже к середине XXI века технологии могут приблизить людей к полноценному общению с домашними животными. По мнению ветеринара и главы нескольких биотехнологических компаний Ноэля Фицпатрика, примерно к 2045 году появятся системы, способные анализировать поведение, звуки и сигналы питомцев, преобразуя их в понятные человеку сообщения. Он считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта и биотехнологий в ближайшие 20 лет позволит значительно лучше "расшифровывать" язык животных.

Ранее сообщалось о том, что владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать. Штрафы за незарегистрированную собаку могут достигать почти тысячи гривен.

Напомним, ранее Главред сообщалось о том, что в Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться. Двух животных увидели возле жилого массива "Победа-3".

Больше новостей:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

23:02Украина
Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:23Украина
Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Последние новости

02:15

Планета превратилась в гигантскую печь: названа новая причина гибели динозавров

01:15

РФ выбрала новое направление для атак, под угрозой два крупных города - DeepState

00:21

Какие продукты "боятся" фольги и пищевой пленки: многие ошибаются годамиВидео

28 июля, вторник
23:45

РФ сможет массированно бить дронами по западу Украины: "Флеш" назвал условие

23:02

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
22:57

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

22:49

Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правдуВидео

22:27

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

22:22

Названы месяцы рождения людей с выдающимися лидерскими способностями

Реклама
22:16

Климовский: План Кремля по развязыванию мировой войны трещит по швам

22:06

Одна ошибка в жару может "убить" авто: какие вещи нужно убрать из салонаВидео

21:51

Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

21:46

Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибкеВидео

21:23

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:21

Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

20:57

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал точную дату массированного обстрела

20:51

Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт

20:47

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:20

"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

19:52

Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыта одна хитрость опытных садоводовВидео

Реклама
19:45

Сетки для овощей и фруктов призвали не выбрасывать – в чем причинаВидео

19:34

Агония: жена Пескова угрожает ЕС за санкции и требует ошеломительную компенсацию

19:26

Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

18:56

Еда больше не будет прилипать к сковороде: шеф-повар раскрыл секретВидео

18:43

Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для ПутинаВидео

18:30

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:11

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

17:42

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

17:30

Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

17:20

Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

17:19

Пожелтевшие подушки станут белоснежными: как быстро убрать даже старые пятна

17:19

"Они сами очень напуганы": эксперт рассказал, что ждет Иран в случае удара по Украине

17:05

Слова "противень" нет в украинском языке — как сказать правильноВидео

16:24

После шестилетнего перерыва Marvel нашла нового исполнителя роли Черной пантеры

16:21

"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

16:11

Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощВидео

15:59

Доллар продолжает стремительно расти, а евро подешевел: курс валют на 29 июля

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

Реклама
15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

14:14

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:00

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

13:45

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

13:39

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

13:15

Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

13:15

Что означает красивое украинское слово "позаяк": настоящее значение знают не все

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять