Планета превратилась в гигантскую печь: названа новая причина гибели динозавров

Решающим фактором гибели динозавров стало не само столкновение астероида с Землей.

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Раскрыта причина гибели динозавров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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Фактором гибели динозавров стало перегревание атмосферы

Спастись могли лишь животные, укрывшиеся под землей или в воде

Новое исследование предполагает, что решающим фактором гибели динозавров стало не само столкновение астероида с Землей, а последовавшее за ним глобальное перегревание атмосферы.

После удара в воздух поднялось огромное количество раскаленной пыли и частиц, которые удерживали тепло у поверхности планеты, превратив ее в подобие гигантской печи, пишет The Telegraph.

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По расчетам исследователей, температура на поверхности резко выросла до уровня, смертельно опасного для большинства живых организмов. Масштабный нагрев вызвал повсеместные пожары и сделал условия непригодными для жизни. Спастись могли лишь животные, укрывшиеся под землей или в воде.

Авторы работы считают, что именно длительное сохранение тепла в атмосфере превратило локальную катастрофу в глобальное массовое вымирание. Кроме того, мелкие частицы пыли могли оставаться в воздухе еще многие годы, продолжая негативно влиять на экосистемы Земли даже после окончания катастрофы.

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Специалисты прогнозируют, что уже к середине XXI века технологии могут приблизить людей к полноценному общению с домашними животными. По мнению ветеринара и главы нескольких биотехнологических компаний Ноэля Фицпатрика, примерно к 2045 году появятся системы, способные анализировать поведение, звуки и сигналы питомцев, преобразуя их в понятные человеку сообщения. Он считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта и биотехнологий в ближайшие 20 лет позволит значительно лучше "расшифровывать" язык животных.

Ранее сообщалось о том, что владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать. Штрафы за незарегистрированную собаку могут достигать почти тысячи гривен.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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