РФ сможет массированно бить дронами по западу Украины: "Флеш" назвал условие

Новые версии беспилотников РФ получают камеры и технологии захвата целей, предупредил Сергей Бескрестнов.

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Сергей Бескрестнов оценил вероятность усиления ударов дронов / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, facebook.com/Serhii.Flash

Важное из заявлений Бескрестнова:

Дроны РФ могут долетать до Львовщины и Волыни

Россия совершенствует тактику применения дронов

Российские ударные беспилотники сейчас не способны эффективно достигать западных регионов Украины из-за отсутствия работающих ретрансляторов на территории Беларуси.

Об этом Телеграфу рассказал советник президента Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш").

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По словам эксперта, ситуация может измениться, если Беларусь позволит использовать такие средства связи. В таком случае управляемые российские дроны, применяющие новые методы наведения, смогут угрожать не только приграничным районам, но и областям на западе Украины, включая Львовщину и Волынь.

Бескрестнов отметил, что сейчас российская система управления беспилотниками имеет ограниченный радиус действия, который в основном зависит от расстояния до линии фронта и границы. Однако запуск ретрансляторов способен значительно увеличить территорию, где могут действовать такие аппараты.

Советник президента также рассказал, что Россия совершенствует тактику применения дронов, пытаясь обойти украинские системы радиоэлектронной борьбы. Новые версии беспилотников получают камеры и технологии захвата целей.

По его словам, оператор может визуально обнаружить объект, активировать режим сопровождения, после чего дрон самостоятельно корректирует маршрут и поражает выбранную цель.

"Флеш" считает, что изменение тактики связано с тем, что масштабные атаки большими группами беспилотников не всегда дают ожидаемый результат. Поэтому российская сторона пытается перейти к более точечным ударам по важным объектам.

/ Инфографика: Главред

В Киеве объяснили изменение позиции Лукашенко по войне в Украине

В Офисе президента Украины обратили внимание на то, что заявления Александра Лукашенко относительно российской агрессии против Украины в последнее время стали более сдержанными.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает, что новая риторика белорусского лидера может говорить о попытке Минска осторожнее подходить к вопросу участия в войне. По его словам, власти Беларуси, вероятно, оценивают возможные риски и последствия, которые могут возникнуть при дальнейшем усилении поддержки России в этом конфликте.

Подоляк отметил, что изменение тона официальных заявлений может быть связано с пониманием того, что более активное вовлечение Беларуси в войну способно привести к серьезным политическим и другим последствиям.

Напомним, ранее майор в отставке Алексей Гетьман сделал важное заявление о возможных ответных действиях по целям в Беларуси. Он подчеркнул, что точечные удары по ретрансляторам могут быть оправданы международными правилами в случае продолжения атак, и эта логика должна определять дальнейшие шаги.

Ранее Главред писал о том, что означает ультиматум Зеленского и как отреагировала Беларусь. Эксперты объяснили, что ждет Лукашенко и как непублично реагирует Минск.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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