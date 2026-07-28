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"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

Дарья Пшеничник
28 июля 2026, 20:20
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Лингвисты выделяют два равнозначных названия одной птицы, однако ворона к этой паре не относится.
Как ещё можно назвать ворону на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Кратко:

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  • "Крук" и "ворон" - синонимы в украинских словарях
  • Ворон - это Corvus corax, черная ворона - Corvus corone
  • Размах крыльев крука достигает 150 см, вес - до 1,6 кг

Спор о том, как на украинском языке называть крупную черную птицу, не имеет победителя: словари приводят слова "крук" и "ворон" как равноправные синонимы с пометкой "то же самое", поэтому оба варианта являются нормативными, пишет 24 Канал.

Научная и популярная литература фиксирует одинаковое определение для обоих слов: крук или ворон (Corvus) - род крупных птиц, типичный для семейства вороновых (Corvidae) из отряда воробьинообразных (Passeriformes).

Оба названия имеют глубокие корни. Слово "крук" языковеды выводят из праславянского krukъ - звукоподражания характерному крику птицы, и родственные формы сохранились в польском (kruk), чешском и словацком (krkavec). Название "ворон" происходит от *ѵornъ и имеет соответствия в чешском (vran), верхнелужицком (wron), болгарском и македонском (вран), сербохорватском (врȃн).

В словарях встречаются и менее распространённые варианты - крюк, гавран, кракун.

Оба слова закрепились и в антропонимике: фамилии Крук, Крукив, Ворон, Воронюк, Воронец образовались от прозвищ, указывавших на темные волосы, мудрость или другие черты, ассоциировавшиеся с этой птицей.

Ворон и ворона - не самец и самка

Гораздо более частая ошибка касается не выбора между синонимами, а смешивания двух отдельных видов. Ворон, или крук, - это Corvus corax, тогда как черная ворона - Corvus corone. Обе птицы относятся к семейству вороновых, как грак, галка и серая ворона, но различаются и размером, и латинским названием.

Именно поэтому для крупной птицы рекомендуется использовать название "крук" - оно не создает путаницы с вороной.

Еще одно значение слова "ворон" в украинском языке вообще не связано с птицами. Согласно "Словарю украинского языка", "ворон" или "вороной" - это лошадь черной или темной масти, темная с синим блеском. Отсюда и возникли выражения "вороной конь", "вороновая масть" и цвет "воронового крыла".

Что интересного известно о воронах

Ворон - самый крупный представитель семейства вороновых: размах крыльев достигает 120–150 сантиметров, вес - до 1,6 килограмма, а продолжительность жизни в природе превышает 20 лет. В неволе отдельные птицы живут более 40 лет.

Исследователи относят воронов к самым умным птицам мира - у них сравнительно большой мозг. Птицы решают сложные задачи, пользуются орудиями труда, планируют действия и запоминают последовательность событий. Они также способны надолго сохранять в памяти лица людей, которые представляли для них опасность или, наоборот, помогали.

Вороны образуют прочные пары, обычно выбирая партнера на всю жизнь: самец и самка вместе строят гнездо, высиживают птенцов и заботятся о потомстве.

Наблюдатели неоднократно фиксировали игровое поведение - птицы катаются по заснеженным склонам, кувыркаются в воздухе, играют с палочками или другими предметами просто ради развлечения. Вороны хорошо подражают звукам: живя рядом с людьми, могут воспроизводить отдельные слова, голоса животных и бытовые шумы.

Для общения они используют десятки различных сигналов - предупреждают об опасности, созывают родственников, защищают территорию.

В экосистеме вороны выполняют двойную роль: охотятся на мелких животных и питаются падалью, очищая окружающую среду. В фольклоре разных народов эта птица символизировала мудрость, память, предвидение или связь с загробным миром, а в украинских легендах фигурирует как мудрый и наблюдательный персонаж.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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