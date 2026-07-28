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Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

Руслана Заклинская
28 июля 2026, 17:42
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Чтобы проверить зрительную память и концентрацию, нужно найти пять отличий на картинке за ограниченное время.
Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с
Нужно найти пять отличий / Фото: RiversWallArt

Головоломки на поиск отличий помогают проверить внимательность, скорость мышления и способность замечать мелкие детали. Такие задания тренируют концентрацию, улучшают зрительное восприятие и заставляют мозг активнее анализировать информацию.

Если вас интересуют тесты на внимательность, посмотрите: Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке с пчелами за 19 секунд.

На этот раз нужно внимательно сравнить две почти одинаковые сцены из детской комнаты. На изображениях спрятаны пять отличий, которые необходимо найти всего за 15 секунд, пишет The Sun.

видео дня

На первый взгляд картинки кажутся одинаковыми, ведь мальчик находится в своей комнате, где вокруг него можно увидеть плакаты с супергероями, ракеты и планеты. Однако между двумя иллюстрациями есть несколько едва заметных изменений.

Чтобы быстрее справиться с заданием, внимательно осматривайте каждую часть изображения и не пропускайте мелкие детали. Лучше всего перемещать взгляд постепенно, а не хаотично, чтобы не упустить ни одного отличия.

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с
Нужно найти пять отличий за 15 секунд/ Фото: RiversWallArt

Если удалось найти все пять отличий за отведенное время, это свидетельствует о высоком уровне внимательности и отличной способности быстро анализировать визуальную информацию.

Если же найти все различия не удалось, не расстраивайтесь. Ниже можно проверить правильный ответ и узнать, какие именно детали отличались.

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с
Правильный ответ / Фото: RiversWallArt

Правильные отличия:

  1. Плакат с ракетой заменен на НЛО;
  2. Плакат с Сатурном заменен на Луну;
  3. Портативная игровая консоль превратилась в книгу;
  4. Подушка в форме звезды сменилась на подушку в форме Луны;
  5. Футбольный мяч заменен на баскетбольный.

Как ранее сообщал Главред, нужно найти две уникальные пляжные вещи, у которых нет пары, всего за 10 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в головоломке, где нужно найти три отличия между двумя изображениями кактуса всего за 11 секунд.

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Об источнике: The Sun

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