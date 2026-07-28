"Они сами очень напуганы": эксперт рассказал, что ждет Иран в случае удара по Украине

Воинственная риторика Тегерана разгорелась после того, как украинские удары лишили Каспий статус безопасного тыла для военного транзита РФ.

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Что будет, если Иран решится нанести удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Иран угрожает Украине из-за ударов по логистике на Каспии

Прямая атака поставит под угрозу иранские порты

Тегеран не располагает эффективной ПВО для зеркального ответа

Громкие угрозы со стороны Ирана в адрес Украины - это не демонстрация силы, а следствие страха потерять стратегический транспортный коридор на Каспии. Попытка перейти от слов к реальным военным действиям разрушит иранскую инфраструктуру и заставит Тегеран уйти в ещё большую изоляцию.

Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По словам эксперта, воинственная риторика Тегерана разгорелась после того, как Украина начала эффективно наносить удары по российской военной логистике в Каспийском море. До сих пор этот регион считался безопасным тылом для поставок вооружения и товаров между РФ и Ираном.

Риски прямого удара для Ирана

Анализируя вероятность того, что иранский режим решится на прямую военную агрессию против Украины (например, ракетный удар), Семиволос подчеркивает полную нецелесообразность такого шага для самого Тегерана.

"А что это им даст? Одно дело - суда в Каспийском море, которые перевозят военные грузы для России и поэтому являются законными целями. И совсем другое - нанести ракетный удар по территории Украины. В Иране прекрасно понимают, что в ответ тоже прилетит", - отметил директор Центра ближневосточных исследований.

Эксперт выделяет несколько ключевых факторов, сдерживающих Иран от прямой атаки:

Слабость ПВО: в отличие от России, Иран не располагает развитой и эффективной системой противовоздушной обороны, способной защитить собственную территорию от ответных ударов.

в отличие от России, Иран не располагает развитой и эффективной системой противовоздушной обороны, способной защитить собственную территорию от ответных ударов. Угроза портовой инфраструктуре: в случае атаки на Украину под угрозой полного уничтожения окажутся ключевые иранские порты на Каспии, через которые проходит критически важный для страны поток товаров и продовольствия.

в случае атаки на Украину под угрозой полного уничтожения окажутся ключевые иранские порты на Каспии, через которые проходит критически важный для страны поток товаров и продовольствия. Дипломатическая изоляция в регионе: Украина имеет прочные связи с арабскими странами. Прямая агрессия Тегерана лишь убедит арабский мир ещё больше поддерживать Киев в противостоянии с иранским режимом.

"Они сами очень напуганы"

По мнению эксперта, Тегеран просто не мог игнорировать угрозу безопасности в Каспийском бассейне, поэтому прибег к обвинениям Украины в "действиях в интересах Израиля". Однако именно чрезмерная агрессивность этих заявлений свидетельствует о слабости иранской позиции.

"Поэтому они прекрасно осознают, что ответ будет очень болезненным. Если же они все-таки решатся на такой шаг, то каспийская портовая инфраструктура может быть просто уничтожена. Поэтому сейчас выбор именно за ними", - подчеркнул Семиволос.

В заключение аналитик добавил, что текущее поведение иранского руководства выдаёт их реальное положение:

"Я думаю, Иран не мог оставить эту ситуацию без реакции. Но то, что они так много говорят, свидетельствует лишь об одном - они сами очень напуганы".

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Угрозы Ирана в адрес Украины - новости по теме

Ранее Иран выдвинул жесткие обвинения в адрес Зеленского. В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых напрямую связаны с поставками оружия из Ирана.

Напомним, ранее Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом". МИД Ирана осудил нападение на судно в Каспийском море и заявил о праве на "соответствующие действия".

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Об персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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