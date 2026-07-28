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Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров

Алексей Тесля
28 июля 2026, 00:40
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Ключевое внимание во время переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.
Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров
Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Лидеры сосредоточатся на обсуждении путей завершения развязанной РФ войны
  • Ключевое внимание во время переговоров будет уделено текущим усилиям

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля посетит Белый дом, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации, лидеры сосредоточатся на обсуждении путей завершения войны России против Украины.

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По информации источника, ключевое внимание во время переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

"Пора положить конец войне," - заявил собеседник издания, комментируя предстоящие переговоры между двумя президентами.

Трамп оценил идею личных переговоров Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о проведении личной встречи с Владимиром Путиным. Во время общения с журналистами в Белом доме он заявил, что считает подобный формат переговоров заслуживающим внимания.

По мнению Трампа, прямой контакт между главами двух государств может стать одним из шагов на пути к дипломатическому урегулированию войны между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что возможность проведения такой встречи следует серьезно рассмотреть.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО. Главным фокусом переговоров стало американское видение "пути к завершению войны" и острая потребность Киева в противоракетных комплексах Patriot.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп удивил НАТО своим решением по Украине. Президент США пообещал Киеву лицензию на производство зенитных ракет Patriot и заявил об усилении давления на Путина.

Как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине следует сосредоточить внимание на укреплении обороны. Он привел данные о потерях российских войск и утверждал, что наступательные операции прошлым летом оказались тактической и стратегической проблемой для Украины.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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