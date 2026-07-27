Неудачный выбор: какие цветы не стоит дарить на день рождения

Читайте в материале:
- Какие цветы не рекомендуется дарить на день рождения
- Какие букеты станут удачной альтернативой
Выбор букета на день рождения может оказаться сложнее, чем кажется. Некоторые красивые растения имеют символику, которая ассоциируется с грустью, обидой или неуважением, поэтому даже эффектная композиция рискует испортить праздничное настроение. Главред расскажет более подробно.
Издание "Обозреватель" поделилось списком цветов, которых лучше избегать при выборе подарка, а также назвало удачные альтернативы.
Каких цветов стоит избегать
Жёлтые гвоздики
Несмотря на яркий вид, эти цветы считаются символом разочарования, холодного отношения и неуважения. Они не подходят для подарка близким людям, друзьям или родственникам. Если вы хотите подарить именно гвоздики, лучше выбрать белые - они символизируют чистоту и искренние намерения.
Маки
Во флористике маки ассоциируются с юностью и детством. Такой букет может быть воспринят как намек на несерьезное отношение к имениннику. Если хочется подарить яркий красный букет, вместо маков лучше выбрать розы или пионы, которые символизируют уважение, счастье и благополучие.
Видео о том, что означает язык цветов, можно посмотреть здесь:
Сухие цветы
Хотя такие композиции долго сохраняют привлекательный вид, во многих культурах они ассоциируются с угасанием и грустью. Для дня рождения больше подходят свежие цветы, которые символизируют радость и жизненную энергию.
Петунии
В языке цветов петунии часто символизируют раздражение или обиду. Именно поэтому их редко рекомендуют дарить на праздники.
Что выбрать вместо этого
Чтобы подарок вызывал только положительные эмоции, флористы советуют выбирать универсальные варианты: розы, пионы, тюльпаны или лилии. Эти цветы традиционно символизируют искренние чувства, уважение и пожелания счастья.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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