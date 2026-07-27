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Неудачный выбор: какие цветы не стоит дарить на день рождения

Марина Иваненко
27 июля 2026, 15:19
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Цветы на день рождения стоит выбирать внимательно. Букет для именинника может нести в себе скрытый смысл: флористы назвали растения, которых лучше избегать.
Какие цветы не стоит дарить на день рождения
Какие цветы не стоит дарить на день рождения / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Какие цветы не рекомендуется дарить на день рождения
  • Какие букеты станут удачной альтернативой

Выбор букета на день рождения может оказаться сложнее, чем кажется. Некоторые красивые растения имеют символику, которая ассоциируется с грустью, обидой или неуважением, поэтому даже эффектная композиция рискует испортить праздничное настроение. Главред расскажет более подробно.

Издание "Обозреватель" поделилось списком цветов, которых лучше избегать при выборе подарка, а также назвало удачные альтернативы.

видео дня

Каких цветов стоит избегать

Жёлтые гвоздики

Несмотря на яркий вид, эти цветы считаются символом разочарования, холодного отношения и неуважения. Они не подходят для подарка близким людям, друзьям или родственникам. Если вы хотите подарить именно гвоздики, лучше выбрать белые - они символизируют чистоту и искренние намерения.

Маки

Во флористике маки ассоциируются с юностью и детством. Такой букет может быть воспринят как намек на несерьезное отношение к имениннику. Если хочется подарить яркий красный букет, вместо маков лучше выбрать розы или пионы, которые символизируют уважение, счастье и благополучие.

Видео о том, что означает язык цветов, можно посмотреть здесь:

Сухие цветы

Хотя такие композиции долго сохраняют привлекательный вид, во многих культурах они ассоциируются с угасанием и грустью. Для дня рождения больше подходят свежие цветы, которые символизируют радость и жизненную энергию.

Петунии

В языке цветов петунии часто символизируют раздражение или обиду. Именно поэтому их редко рекомендуют дарить на праздники.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Что выбрать вместо этого

Чтобы подарок вызывал только положительные эмоции, флористы советуют выбирать универсальные варианты: розы, пионы, тюльпаны или лилии. Эти цветы традиционно символизируют искренние чувства, уважение и пожелания счастья.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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