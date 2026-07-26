Какое сливочное масло лучше на самом деле: разница между 72,5% и 82,5% удивит

При выборе сливочного масла следует обращать внимание не только на производителя, но и на жирность продукта.

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Какое сливочное масло лучше - 72,5 % или 82,5 %? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем отличается сливочное масло 72,5% от 82,5%

Какое сливочное масло лучше использовать для выпечки

Какое сливочное масло полезнее

При выборе сливочного масла многие обращают внимание только на цену или производителя, не учитывая процент жирности. Однако именно он определяет, для каких блюд продукт подойдет лучше всего и стоит ли переплачивать за масло с более высоким содержанием молочного жира.

Главред расскажет, какое сливочное масло лучше - 72,5% или 82,5%.

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Чем отличается сливочное масло 72,5% и 82,5%

Масло 72,5% содержит больше воды и молочной сыворотки. Это делает его менее калорийным и более легким для организма, пишет РБК-Украина. Оно быстрее намазывается на хлеб и удобно для повседневного использования. Масло 82,5% почти полностью состоит из сливок, имеет плотную структуру и насыщенный вкус. Именно его считают "эталонным" продуктом, ведь оно соответствует классическим стандартам качества.

Какое сливочное масло лучше использовать для выпечки

Для выпечки и десертов важен не только вкус, но и стабильность продукта. Слоеное тесто или кремы требуют минимального количества влаги, чтобы сохранить форму. Поэтому кондитеры выбирают масло 82,5%, поскольку оно гарантирует правильную текстуру и стабильность. Зато масло 72,5% хорошо подходит для повседневных блюд: каш, бутербродов, горячих тостов. Оно легче усваивается и не создает чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.

Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Какое сливочное масло полезнее

Более жирный продукт содержит больше жирорастворимых витаминов А и Е, которые важны для кожи, зрения и иммунитета. Но его калорийность выше, поэтому важно контролировать порции. Масло 72,5% тоже имеет свои преимущества - оно позволяет насладиться вкусом натурального продукта без лишней нагрузки на организм и является оптимальным выбором для тех, кто следит за сбалансированностью питания.

Смотрите видео о том, как проверить качество сливочного масла:

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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