Именины с 27 июля по 2 августа: кто отмечает именины по календарю

Читайте в материале
- Кто отмечает День ангела с 27 июля по 2 августа
- Полный список именинников на каждый день недели
- Как определяется главный День ангела
В ближайшую неделю многие украинцы будут отмечать День ангела. В церковном календаре на этот период приходятся дни памяти многих святых. Главред расскажет об этом подробнее.
Издание PMG.ua предлагает список имен, обладателей которых стоит поздравить с праздником в период с 27 июля по 2 августа.
Именины - 27 июля
В этот день именины отмечают Климент и Герман.
Именины - 28 июля
День ангела отмечают Юлиан и Антонина.
Именины - 29 июля
Именины отмечают Богдана и Даниила.
День ангела - 30 июля
Именины отмечают Лука и Максим.
Именины - 31 июля
В этот день своих небесных покровителей чествуют Юлита и Арсений.
День ангела - 1 августа
Именины отмечают Соломия и Александр.
День ангела - 2 августа
Неделю завершают именины Стефана и Кирилла.
Откуда взялась традиция празднования дня ангела
Традиция праздновать именины является важной частью украинской культуры. Часто в один и тот же день День ангела отмечают люди с несколькими именами. Если имя встречается в церковном календаре несколько раз в год, главным Днем ангела считается дата, наиболее близкая к дню рождения человека.
Об источнике: PMG
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