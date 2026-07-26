Именины с 27 июля по 2 августа: кто отмечает именины по календарю

День ангела на ближайшую неделю: церковный календарь подскажет, когда поздравлять Климента, Соломию, Александра, Кирилла и других именинников.

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Именины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Кто отмечает День ангела с 27 июля по 2 августа

Полный список именинников на каждый день недели

Как определяется главный День ангела

В ближайшую неделю многие украинцы будут отмечать День ангела. В церковном календаре на этот период приходятся дни памяти многих святых. Главред расскажет об этом подробнее.

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Издание PMG.ua предлагает список имен, обладателей которых стоит поздравить с праздником в период с 27 июля по 2 августа.

Именины - 27 июля

В этот день именины отмечают Климент и Герман.

Именины - 28 июля

День ангела отмечают Юлиан и Антонина.

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Именины - 29 июля

Именины отмечают Богдана и Даниила.

День ангела - 30 июля

Именины отмечают Лука и Максим.

Именины - 31 июля

В этот день своих небесных покровителей чествуют Юлита и Арсений.

День ангела - 1 августа

Именины отмечают Соломия и Александр.

День ангела - 2 августа

Неделю завершают именины Стефана и Кирилла.

Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Откуда взялась традиция празднования дня ангела

Традиция праздновать именины является важной частью украинской культуры. Часто в один и тот же день День ангела отмечают люди с несколькими именами. Если имя встречается в церковном календаре несколько раз в год, главным Днем ангела считается дата, наиболее близкая к дню рождения человека.

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