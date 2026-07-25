Посадить один раз — и любоваться годами: названы самые неприхотливые цветы

Буддлея настолько вынослива, что способна расти даже в самых неожиданных местах - от пустырей до трещин в дорожном покрытии.

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Буддлея станет украшеним участка / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Christian Himmel, Pixabay/Nowaja

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Буддлея отличается продолжительным и обильным цветением

Растение способно расти даже в самых неожиданных местах

Буддлея считается одним из самых неприхотливых декоративных кустарников, хотя многие садоводы незаслуженно обходят ее вниманием.

Она отличается продолжительным и обильным цветением, а во время сезона буквально притягивает в сад бабочек, пчел и других полезных насекомых, сообщает Express.

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Растение настолько выносливо, что способно расти даже в самых неожиданных местах - от пустырей до трещин в дорожном покрытии.

Если предоставить буддлее достаточно пространства, она быстро разрастается, превращаясь в эффектный куст с густой кроной и ароматными соцветиями. Во время цветения сладкий запах распространяется по всему участку, создавая настоящий магнит для опылителей. Лучше всего кустарник развивается на солнечных местах с хорошо дренированной почвой, хотя способен приспосабливаться к самым разным условиям.

Для активного роста желательно высаживать буддлею в плодородный грунт. Ее можно вырастить из семян, однако даже молодой саженец за несколько лет превращается в крупное декоративное растение.

Чтобы куст сохранял аккуратную форму, его необходимо ежегодно обрезать. Укорачивание побегов примерно наполовину предотвращает чрезмерное разрастание, стимулирует появление новых ветвей и помогает поддерживать компактные размеры.

Оптимальной считается высота и ширина растения около 1–2 метров. Весенняя обрезка особенно важна, поскольку цветочные кисти формируются на молодых побегах текущего года. Благодаря этому куст можно регулярно омолаживать, сохраняя пышное цветение из сезона в сезон.

Со временем фиолетовые или белые соцветия постепенно увядают, начиная с нижней части кисти, после чего на их месте созревают семена. Пока на кусте остаются цветки, он продолжает привлекать насекомых-опылителей.

Буддлея относится к листопадным растениям: с наступлением холодов она сбрасывает листья, а весной вновь выпускает молодые побеги и быстро возвращает свою декоративность.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - секрет декоративных растений

В этом сюжете автор рассказывает о декоративных растениях, которые способны стать настоящим украшением сада. Особое внимание уделяется буддлее, известной своим насыщенным ароматом и пышным цветением. Автор отмечает, что даже несколько ветвей этого кустарника вместе с древовидной гортензией способны наполнить пространство приятным запахом.

Кроме того, автор вспоминает известного немецкого селекционера и садовода Карла Фёрстера, внесшего огромный вклад в популяризацию многолетних растений. В ролике рассказывается, что один из выведенных им сортов флоксов был назван в честь его супруги Евы. Отдельно отмечается особая любовь Фёрстера к дельфиниумам, которые он называл "цветами неба и моря", а также его многолетняя работа по развитию культуры выращивания декоративных многолетников.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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