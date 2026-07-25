Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Посадить один раз - и любоваться годами: названы самые неприхотливые цветы

Алексей Тесля
25 июля 2026, 23:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Буддлея настолько вынослива, что способна расти даже в самых неожиданных местах - от пустырей до трещин в дорожном покрытии.
Буддлея
Буддлея станет украшеним участка / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Christian Himmel, Pixabay/Nowaja

Вы узнаете:

  • Буддлея отличается продолжительным и обильным цветением
  • Растение способно расти даже в самых неожиданных местах

Буддлея считается одним из самых неприхотливых декоративных кустарников, хотя многие садоводы незаслуженно обходят ее вниманием.

Она отличается продолжительным и обильным цветением, а во время сезона буквально притягивает в сад бабочек, пчел и других полезных насекомых, сообщает Express.

видео дня

Растение настолько выносливо, что способно расти даже в самых неожиданных местах - от пустырей до трещин в дорожном покрытии.

Если предоставить буддлее достаточно пространства, она быстро разрастается, превращаясь в эффектный куст с густой кроной и ароматными соцветиями. Во время цветения сладкий запах распространяется по всему участку, создавая настоящий магнит для опылителей. Лучше всего кустарник развивается на солнечных местах с хорошо дренированной почвой, хотя способен приспосабливаться к самым разным условиям.

Для активного роста желательно высаживать буддлею в плодородный грунт. Ее можно вырастить из семян, однако даже молодой саженец за несколько лет превращается в крупное декоративное растение.

Чтобы куст сохранял аккуратную форму, его необходимо ежегодно обрезать. Укорачивание побегов примерно наполовину предотвращает чрезмерное разрастание, стимулирует появление новых ветвей и помогает поддерживать компактные размеры.

Оптимальной считается высота и ширина растения около 1–2 метров. Весенняя обрезка особенно важна, поскольку цветочные кисти формируются на молодых побегах текущего года. Благодаря этому куст можно регулярно омолаживать, сохраняя пышное цветение из сезона в сезон.

Со временем фиолетовые или белые соцветия постепенно увядают, начиная с нижней части кисти, после чего на их месте созревают семена. Пока на кусте остаются цветки, он продолжает привлекать насекомых-опылителей.

Буддлея относится к листопадным растениям: с наступлением холодов она сбрасывает листья, а весной вновь выпускает молодые побеги и быстро возвращает свою декоративность.

Календарь цветения
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - секрет декоративных растений

В этом сюжете автор рассказывает о декоративных растениях, которые способны стать настоящим украшением сада. Особое внимание уделяется буддлее, известной своим насыщенным ароматом и пышным цветением. Автор отмечает, что даже несколько ветвей этого кустарника вместе с древовидной гортензией способны наполнить пространство приятным запахом.

Кроме того, автор вспоминает известного немецкого селекционера и садовода Карла Фёрстера, внесшего огромный вклад в популяризацию многолетних растений. В ролике рассказывается, что один из выведенных им сортов флоксов был назван в честь его супруги Евы. Отдельно отмечается особая любовь Фёрстера к дельфиниумам, которые он называл "цветами неба и моря", а также его многолетняя работа по развитию культуры выращивания декоративных многолетников.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг Путина

Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг Путина

21:43Украина
Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье

Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье

21:18Регионы
Сибига разнес игру РФ в "дипломатию": раскрыта настоящая цель Путина

Сибига разнес игру РФ в "дипломатию": раскрыта настоящая цель Путина

20:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

Два затмения и крутой поворот: кому август 2026 принесет большие перемены

Два затмения и крутой поворот: кому август 2026 принесет большие перемены

Последние новости

23:13

Посадить один раз — и любоваться годами: названы самые неприхотливые цветы

22:22

Лето или зима — когда лучше клеить обои: 5 основных правил ремонта

22:20

"Золотая Дзига-2026": названы победители кинопремии

22:06

Защита от молнии в квартире: что категорически запрещено делать

21:43

Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг ПутинаВидео

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
21:18

Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в ЗапорожьеФотоВидео

20:39

Горькие огурцы больше не проблема: как заготовить идеальную закуску на зиму

20:37

Астрологи назвали месяцы рождения людей с выдающимся красноречием

20:36

Сибига разнес игру РФ в "дипломатию": раскрыта настоящая цель Путина

Реклама
20:02

Любовный гороскоп на 27 июля — 2 августа: Девам — брак, Весам — честность

19:57

Гороскоп на завтра, 26 июля: Водолеям — подарок, Ракам — проблема

19:35

Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS - СМИ

19:29

Сад как в лесной сказке: какие растения превратят тень под деревьями в красотуВидео

19:10

Тышкевич раскрыл сценарий: переговоры Украины и РФ к осени и новое соглашение по зернумнение

19:07

Капуста завяжется 100% и кочаны будут крупными: огородник поделился секретомВидео

18:47

День работника торговли 2026 года в Украине: поздравления, картинки и открытки

18:43

Украина ударила по кораблям из Ирана: в Defense Express раскрыли подробности атаки

18:37

"Гибнут люди братских народов": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

18:36

Следующая цель может изменить все: раскрыты новые планы ударов по объектам РФВидео

18:17

Непривычное для иностранцев украинское слово: что оно означает

Реклама
18:02

Драпатый предотвратил опасный сценарий для ВСУ: о каком риске идет речь

17:49

Пугачева назвала два условия для приезда в Киев: "Давайте побыстрее"Видео

17:42

Розы будут цвести до осени: секретный прием убережет кусты от опасного недугаВидео

17:33

Второй урожай огурцов — реален: агроном показал, что нужно сделать за одну неделюВидео

17:13

"Простите, мне больно": Джон Бон Джови прервал концерт и покинул сценуВидео

16:54

"Пусть боятся": Коваленко раскрыл, что ждет РФ на фронте с приходом Драпатого

16:38

5 необычных способов носить платок: образ заиграет новыми краскамиВидео

16:23

Защита небес и удача: какое благословение скрывает месяц рождения

16:14

26 июля - Ермолаев день: время выкапывать картофель и собирать первые яблоки

16:11

Гороскоп с 27 июля по 2 августа: Ракам — спокойствие, Козерогам — деньги

15:55

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

15:41

"Мой новый стиль": Ксения Мишина решилась на стрижку

15:38

30 лет охоты за "монстром": рыбак поймал щуку и едва смог удержать ее

15:24

Таро-гороскоп на неделю 27 июля — 2 августа: Львам — мудрость, Ракам — спокойствие

15:12

Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов"

15:04

Китайский гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

14:58

Как избавиться от пня в саду без лопаты и тяжелой техники: самый легкий способ

14:56

Что посеять в августе, чтобы быстро собрать урожай: лунный календарь

14:33

Под чужим именем и с новым Межигорьем: СМИ узнали, как и где живет Янукович

14:15

Секрет опытных хозяек: чем легко очистить окна без разводов летом

Реклама
14:14

Пляжные, кухонные или банные: каким полотенцам нужна ежедневная стирка

14:08

20 и более помидоров с одного куста: огородница показала, как в разы увеличить урожайВидео

13:59

"Война очень изменила его": каким стал хореограф-военный Дикусар

13:40

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:19

Одна ошибка в конце июля может испортить гортензии: что стоит сделать прямо сейчас

13:03

"В зале все плакали": Лайма Вайкуле впервые выступила с украинской песнейВидео

12:55

Какое количество детей в семье вызывает наименьший стресс у родителей

12:52

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполисВидео

12:45

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

11:58

Как отмыть духовку от нагара без химии — будет как новая всего за 35 минут

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять