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Лето или зима - когда лучше клеить обои: 5 основных правил ремонта

Марина Иваненко
25 июля 2026, 22:22
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Обои требуют соблюдения определенных условий: поклейка обоев зависит от температуры, влажности, отсутствия сквозняков и подготовки стен к ремонту
Когда лучше клеить обои
Когда лучше клеить обои / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Почему жара и сквозняки вредят новым обоям
  • Какой должна быть температура во время ремонта
  • Как подготовить стены перед поклейкой обоев

Самостоятельный ремонт - это всегда вызов. Одна из самых распространенных проблем при обновлении интерьера заключается в том, что новые обои быстро отклеиваются или расходятся по швам. Чтобы этого избежать, нужно знать, при каких условиях материал будет надежно держаться на стенах. Главред поможет разобраться в этом вопросе.

Как сообщает УНИАН, качество оклейки зависит не столько от сезона, сколько от правильного микроклимата в комнате. Эксперты отмечают, что при соблюдении температурного режима и контроле влажности ремонт можно успешно проводить в любое время.

видео дня

Почему лето - не всегда лучшее время для ремонта

Многие считают лето идеальным периодом для строительных работ, однако для обоев тёплая погода может создавать две основные проблемы:

Солнечные лучи: прямой солнечный свет ускоряет высыхание клея. В результате часть обоев, оказавшаяся под прямыми лучами, может высохнуть неравномерно, тогда как участок в тени будет оставаться влажным дольше.

Сквозняки: из-за жары возникает желание открыть окна или двери. Резкие перепады температуры и влажности могут негативно повлиять на высыхание клея, из-за чего обои начинают отслаиваться или деформироваться.

Нюансы поклейки обоев зимой

Холодное время года также имеет свои ограничения. Начинать ремонт, когда в помещении нет отопления, а температура опускается ниже 10 °C, не стоит. В то же время чрезмерное тепло от радиаторов также может создавать проблемы.

Возле батарей полотно высыхает быстрее, что может привести к его деформации или расхождению швов. Поэтому перед началом работ важно обеспечить стабильную температуру в помещении и не допускать резкого локального нагрева стен.

Видео о том, как быстро и качественно поклеить обои, можно посмотреть здесь:

5 правил для качественного результата

Опытные мастера отмечают, что сезонность не является главным фактором, если соблюдать требования к микроклимату и правильно подготовить поверхность. Чтобы обои хорошо держались на стенах, придерживайтесь следующих правил:

Избегайте сквозняков: во время поклейки и высыхания клея не допускайте резких перепадов температуры и сильного движения воздуха. Точное время высыхания зависит от типа обоев и клея.

Контролируйте температуру: оптимальный показатель зависит от конкретного материала, поэтому перед работой стоит проверить рекомендации производителя обоев и клея.

Следите за влажностью: чрезмерно влажный воздух может замедлять высыхание клея. Для контроля уровня влажности можно использовать гигрометр.

Подготовьте поверхность: перед нанесением клея стены необходимо очистить, при необходимости выровнять и обработать соответствующей грунтовкой.

Удаляйте старое покрытие: перед поклейкой новых обоев желательно удалить старые, особенно если они плохо держатся, имеют неровности или повреждения. Это поможет обеспечить лучшее сцепление нового покрытия со стеной.

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Об источнике: УНИАН

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